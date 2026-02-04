Ilie Bolojan e din nou sub presiune. UDMR îi cere premierului să reducă taxele locale cu până la 50%. Asta la doar o lună de când s-au majorat taxele pentru case şi maşini. În paralel, PSD cere ajutoare pentru pensionari şi românii defavorizaţi, în valoare de peste trei miliarde lei. În pline negocieri pentru buget, Coaliţia riscă să se rupă dacă Ilie Bolojan va refuza măsurile propuse de PSD şi UDMR.

UDMR îi cere premierului o ordonanţă de urgenţă pentru reducerea taxelor locale, care în unele cazuri s-au majorat chiar şi cu 300%.

Kelemen Hunor ar vrea ca primarii să aibă libertatea de a reduce impozitele pe case şi maşini până la jumătate din valoarea actuală.

"Să fie lăsate autorităţile locale, să dea în funcţie de posibilităţi o reducere de până la 50% la impozitele pe care ei le-au aprobat în decembrie. El (n. Ilie Bolojan) a zis ieri când am vorbit la telefon, că avea întâlniri, nu am reuşit să ne vedem, că cere un răgaz să vorbească cu cei de la Finanţe", a declarat Kelemen Hunor, preşedinte UDMR.

Articolul continuă după reclamă

Cât despre cei care şi-au plătit deja taxele majorate, liderul UDMR spune că Guvernul ar avea două soluţii.

"Ori se returnează banii, ori anul viitor se calculează, deci acolo eu nu văd o problemă", a mai spus Hunor.

"Ultimul lucru de care avem nevoie în general este să peticim la fiecare două-trei săptămâni o legislaţie în curs. Suntem de acord că acolo unde există populaţie vulnerabilă, afectată crunt de aceste modificări, prin trecerea sub nivelul minim de supravieţuire, acolo trebuie să fie luate măsuri", a declarat Ştefan Pălărie, senator USR.

Şeful UDMR a tranşat şi tensiunile din Coaliţie. Asta după ce PSD a ameninţat cu ieşirea de la guvernare, iar unii lideri din PNL au încercat un puci pentru debarcarea premierului.

"Asta depinde doar de PNL. Noi am acceptat în iunie anul trecut premier PNL, preşedintele PNL Ilie Bolojan. Depinde doar de PNL, nu depinde de mine, de Sorin Grindeanu, nici de Dominic Fritz, în acest moment are susţinerea Coaliţiei, atât pot să vă spun", a mai spus preşedintele UDMR.

"În şedinţele partidului, BPN, nu a fost niciun scandal, nu a fost nicio critică. Nu trebuie să privim guvernarea doar ca pe nişte cifre, calcule sau în Excel, ci trebuie să gândim cu empatie, să îi sprijinim pe cei care sunt în vulnerabilitate", a afirmat Nicoleta Pauliuc, senator PNL.

Liderul AUR, George Simion, a cerut azi alegeri anticipate.

"Nu vom intra la guvernare şi nu vom prelua guvernarea decât într-o fază de tranziţie până la alegerile anticipate. Această Coaliţie, după cum vedeţi, nu are soluţii pentru cetăţenii români, altele decât să mărească nejustificat taxele de la pensionari, de la mame, persoane cu dizabilităţi", a declarat George Simion, preşedinte AUR.

Partidele suveraniste au depus, în Senat, trei moţiuni simple. Una îl vizează pe ministrul Apărării, Radu Miruţă, alta pe ministrul de Externe, Oana Ţoiu, iar ultima pe ministrul interimar al Educaţiei, premierul Ilie Bolojan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică? Repar Înlocuiesc

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰