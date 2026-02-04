Un român şi un grec sunt bănuiţi că vreme de un de zile ar fi ticluit şi pus în aplicare un plan meticulos, menit, atenţie, să paralizeze corvetele Marinei Germane. Ar fi turnat nisip în motoare, ar fi găurit conducte de apă potabilă şi ar fi încercat să stârnească incendii la bord. Nu au reuşit să-şi vadă sabotajul dus la capăt: au fost prinşi iar acum sunt presaţi să mărturisească cine i-a pus.

Operațiunea de sabotaj a fost dejucată, la limită, de Eurojust. Dacă românul de 37 de ani și complicele său, un cetăţean grec de 54 de ani nu ar fi fost opriţi la timp, daunele provocate Marinei Germane ar fi putut fi uriaşe.

Metode periculoase de sabotaj asupra navelor militare

"Au oprit alimentarea cu energie electrică şi au provocat risc de supraîncălzire care ar fi putut duce la un incendiu. Ancheta a descoperit acte de sabotaj asupra mai multor nave. Printre altele, au adăugat circa 25 de kilograme de nisip de sablare peste motor. Iar conductele de alimentare cu apă proaspătă au fost găurite", a declarat Mia Sperling Karstens, purtătorul de cuvânt Parchetul din Hamburg.

Anchetatorii încearcă acum să afle în numele cui au acţionat principalii suspecţi. Pentru asta, au descins în Hamburg, dar și la casele celor doi suspecţi din Grecia şi România.

Unul dintre cele mai grave atacuri asupra flotei germane în timp de pace

Experţii consideră actul de sabotaj în care e implicat românul drept unul dintre cele mai grave atacuri asupra flotei germane de e timp de pace. Puţin a lipsit ca navele de luptă să nu fie transformate direct în piese de muzeu. Capacitatea de apărare a Germaniei și chiar şi intervențiile ei în cadrul operaţiunilor NATO ar fi putut fi grav afectate.

"Este un act de sabotaj asupra echipamentului militar german şi aşa destul de redus. Pare a fi un act ţintit. Şi pentru că vorbim de nave de război, în fruntea listei mele de suspecţi se află Rusia", a explicat Hans Jacob Schindler, expert în Securitate.

Sabotajele asupra navelor militare nu sunt o noutate. De-a lungul timpului, submarine și corvete au fost avariate prin scurtcircuite, incendii sau chiar detonarea unor explozibili, fie în porturi, fie în șantiere navale. Cele mai recente astfel de incidente au avut loc în Orientul Mijlociu.

