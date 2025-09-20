Antena Meniu Search
x

Curs valutar

UDMR propune prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. "Oamenii trebuie să se simtă protejaţi"

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, propune prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. Acesta susţine că oamenii trebuie să simtă că sunt protejați. UDMR propune păstrarea actualului plafon, potrivit Mediafax.

de Redactia Observator

la 20.09.2025 , 21:09
UDMR propune prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. "Oamenii trebuie să se simtă protejaţi" UDMR propune prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. "Oamenii trebuie să se simtă protejaţi" - Profimedia

În ceea ce privește renunțarea la plafonarea prețurilor la alimentele de bază, liderul UDMR a spus, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că "a fost o discuție în Guvern, dar în coaliție nu s-a luat nicio decizie".

"Oamenii trebuie să simtă că sunt protejați. (…) Poziția noastră este că trebuie să păstrăm pentru cel puțin alte șase luni de zile această plafonare", a spus Kelemen Hunor, avertizând că este posibil ca inflația să crească în următoarele luni.

Întrebat despre relațiile dintre partenerii din coaliție, liderul UDMR a vorbit despre presiune și amenințările cu demisia și cu plecarea din Guvern.

Articolul continuă după reclamă

"Da, se simte", a mai spus Kelemen Hunor despre faptul că PSD ezită să ia unele decizii radicale deoarece taberele social-democrate se pregătesc pentru alegerile din interiorul partidului.

Kelemen Hunor a fost întrebat și despre contrele dintre fostul ministru de Finanțe, Marcel Boloș, și fostul premier Marcel Ciolacu.

"Nu eram în coaliție, nu am fost la discuție. (…) Nu sunt calificat să fac o relație directă între gaura din buget, mare, și un organ genital", a precizat președintele UDMR.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

kelemen udmr plafonare
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! “Uite, mamă, fără mâini!”
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! &#8220;Uite, mamă, fără mâini!&#8221;
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază?
Observator » Ştiri politice » UDMR propune prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. "Oamenii trebuie să se simtă protejaţi"