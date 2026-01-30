Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre ideea unei Europe cu două viteze. Asta negociază acum marile puteri din Uniunea Europeană. Ideea a fost lansată de Germania, după ce Donald Trump a dat semnale că Statele Unite se îndepărtează treptat de Europa. Franţa, Spania, Italia, Olanda şi Polonia au fost invitate facă parte din noua structură, în timp ce România a fost lăsată în afara negocierilor. Acest club select ar vrea să devină un motor al UE - să accelereze marile decizii şi să dea direcţia strategică pentru toate statele membre.

Nicuşor Dan explică că Europa cu două viteze nu înseamnă ruperea UE, ci e o încercare a marilor economii de a accelera competitivitatea.

"Nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp ca arhitectura să se schimbe. Una din mizele UE pentru anul în curs și anul viitor este competitivitatea. Noi, Europa, avem un decalaj aici față de SUA. Ce fac aceste şase state, care sunt economiile cele mai importante, își propun să se coordoneze astfel încât când vom avea un Consiliu, următorul e în 12 februarie, exact pe competitivitate - singurul subiect care se discută, să își armonizeze pozițiile astfel încât ceea ce prezintă celor 27 să fie un punct de vedere comun.", a spus Nicuşor Dan, preşedintele României în cadrul unei emisiuni televizate.

Germania şi Franta, Spania şi Italia, Olanda şi Polonia. Acestea sunt cele mai puternice economii din Uniunea Europeană. Liderii din aceste ţări ar vrea să ia deciziile-cheie în ceea ce priveşte economia şi politica de apărare. Acest club select ar vrea să devină un motor al UE - să accelereze marile decizii şi să dea direcţia strategică pentru toate statele membre.

Europa cu două viteze este o idee mai veche, susţinută în trecut de Franţa şi Germania. Acum însă, Guvernul de la Berlin a relansat negocierile. Asta după ce Donald Trump a ameninţat Europa cu majorarea taxelor vamale şi a pus presiune pt anexarea Groenlandei.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că România este "o putere mijlocie" care are relaţii atât cu Statele Unite ale Americii, cât şi cu Uniunea Europeană. Dan explică faptul că formarea unui aşa-numit "nucleu dur" de state la nivelul UE nu este un motiv de îngrijorare, arătând că la nivel european există grupuri de ţări care dezbat diverse teme.

Nicuşor Dan a dat explicaţii cu privire la propunerea privind formarea unui nucleu dur de ţări - Germania, Franţa, Italia, Spania, Polonia şi Ţările de Jos - la nivelul Uniunii Europene.

"În primul rând, am citit cu mare atenţie declaraţia. Nu există vreo posibilitate sau cel puţin în orizontul imediat de timp în care arhitectura europeană să se schimbe. Ce-şi propun aceste şase ţări şi absolut e ceva ce se întâmplă frecvent, este că una din mizele Uniunii Europene pentru anul în curs şi anul viitor este competitivitatea. Noi, Europa, avem un decalaj de competitivitate faţă de Statele Unite, mai puţin pierdem în atragerea de investiţii, produsul nostru total a scăzut la un moment dat, era cât al Statelor Unite, acum este la 75% şi atunci e nevoie să ne uităm cu atenţie la economia noastră şi la acest cuvânt competitivitate. Ce fac aceste şase state, care sunt economiile cele mai importante? Îşi propun să se coordoneze astfel încât în momentul în care vom avea un Consiliu, următorul este în 12 februarie exact pe competitivitate, singurul subiect care se discută, să îşi armonizeze poziţiile astfel încât ceea ce prezintă celor 27 să fie un punct de vedere comun. Există numeroase alte grupuri de ţări pe alte subiecte cu acelaşi scop, de exemplu noi suntem într-un grup care îşi propune să îşi armonizeze poziţiile cu privire la viteza cu care se desfăşoară tranziţia verde, la o energie verde", a explicat Nicuşor Dan.

"Europa nu face o treabă bună în multe privinţe. Nu se descurcă. Vorbesc prea mult şi nu produc nimic. Cred că sunt slabi, dar cred și că vor să fie atât de corecți politic. Cred că nu știu ce să facă", a declarat preşedintele Donald Trump.

Pe agenda discuţiilor sunt întărirea suveranităţii, rezilienţei şi competitivităţii Uniunii Europene.

"Europa ar trebui să devină atât de puternică încât să nu mai fie nevoie să ne facem mici în fața vreunei țări. Iar noi, ca Guvern federal şi ca ţară, avem responsabilitatea de a conduce acest demers", a explicat Lars Klingbeil, ministrul german de Finanţe.

România nu a fost invitată în clubul granzilor europeni. Dar ţara noastră va accelera colaborarea cu Franța și Germania în ceea ce priveşte industria de apărare.

