Donald Trump închide emblematicul Kennedy Center

Donald Trump şi-a anunţat duminică intenţia de a închide Kennedy Center, emblematica sală de spectacole din Washington asupra căreia preşedintele american şi-a impus controlul de la revenirea la putere şi pe care acum intenţionează să o renoveze, relatează AFP.

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 07:13
Localul, pe care miliardarul l-a rebranduit adăugându-şi numele şi care de atunci este evitat de mulţi artişti, se va închide pe 4 iulie cu ocazia celebrării celor 250 de ani de independenţă a Statelor Unite, a anunţat Trump pe reţeaua sa de Truth Social.

"Am stabilit că încetarea activităţilor sale de divertisment pentru o perioadă de aproximativ doi ani este cea mai rapidă modalitate de a aduce Trump Kennedy Center la cel mai înalt nivel de reuşită, frumuseţe şi grandoare", a explicat el.

În opinia sa, lucrările vor permite transformarea unei instituţii "dărăpănate" într-un "bastion de clasă mondială al artelor, muzicii şi divertismentului".

"Finanţarea este finalizată şi complet gata!", a adăugat miliardarul, el însuşi preşedinte al consiliului de administraţie al sălii inaugurate în 1971 şi care în prezent se numeşte Trump Kennedy Center.

Democraţii au declarat că redenumirea impusă de Trump nu are putere de lege, menţionând că numele Centrului a fost stabilit de Congres.

La rândul său, familia lui John F. Kennedy a denunţat schimbarea numelui instituţiei, descriind-o drept o subminare a moştenirii preşedintelui american ucis. 

