Vicepremierul Oana Gheorghiu a depus jurământul la Cotroceni. Sorin Grindeanu nu a fost invitat - SURSE

Oana Gheorghiu, noul viceprim-ministru în Guvernul Bolojan, a depus joi jurământul de învestitură în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni. La eveniment au luat parte premierul Ilie Bolojan, dar şi consilieri prezidenţiali. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu nu a fost invitat, au declarat surse politice pentru observator news.ro.

PSD nu avea motive să se opună în cazul Oanei Gheorghiu, din moment ce înțelegerea din coaliție preciza clar că, din cele cinci posturi de vicepremier, patru sunt alocate partidelor, iar unul este desemnat de Ilie Bolojan, fără să existe drept de veto asupra acestor numiri, au declarat surse politice pentru observatornews.ro.

Oana Gheorghiu: Când oamenii se unesc și contribuie la schimbare, fiecare după posibilități, nimic nu e imposibil

''După mai bine de 15 ani dedicați celei mai îndrăznețe inițiative din sănătatea românească - construirea primului Spital de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă din România și apoi a unui campus medical pentru copii - a venit momentul să fac un pas nou. Am acceptat propunerea de a ocupa funcția de vicepremier al României. Este o decizie grea și emoționantă, pentru că Dăruiește Viață a fost și rămâne parte din mine. Dar cred cu tărie că experiența noastră - a unei comunități care a demonstrat că solidaritatea poate construi spitale - trebuie dusă și în administrația publică, acolo unde se iau deciziile care ne influențează viețile'', a scris Oana Gheorghiu pe Facebook, joi, după ce a depus jurământul la Cotroceni.

Ea a precizat că, pe durata mandatului său la Guvern, se va suspenda din funcțiile executive din cadrul Asociației Dăruiește Viață. ''Am încredere că echipa Dăruiește Viață și comunitatea de donatori și sponsori vor continua proiectele exact așa cum le-am început: cu transparență, profesionalism și determinare. Rămân recunoscătoare fiecăruia dintre voi - celor peste 350.000 de oameni și mii de companii - care ați transformat un vis imposibil într-o realitate: un spital ridicat din solidaritate. Această forță a comunității este cea mai mare garanție că vom continua să schimbăm România'', a transmis Gheorghiu.

În noul rol, adaugă ea, va încerca să ducă mai departe acest mesaj: ''că oamenii vor schimbare și reformă, pentru a trăi mai bine în România, precum și pentru a avea acces la servicii publice de calitate''. ''Voi duce mai departe și această lecție pe care am învățat-o împreună cu voi: că atunci când oamenii se unesc și contribuie toți la schimbare, fiecare după posibilități, nimic nu e imposibil. De altfel, rolul meu ca vicepremier va fi să deschid Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, a societății civile și a cetățenilor, pentru a fundamenta reformele și măsurile pe nevoile reale din societate și pentru a le construi împreună, cu încredere. Așa cum am lucrat și la Dăruiește Viață, împreună cu comunitatea noastră. Vă mulțumesc și sper să rămâneți alături de mine și de Dăruiește Viață în această nouă etapă'', a fost mesajul noului vicepremier.

Decretul privind numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier a fost publicat joi în Monitorul Oficial. Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, va ocupa postul rămas vacant după demisia lui Dragoş Anastasiu în luna august. În această perioadă, interimatul l-a asigurat premierul Ilie Bolojan.

Desemnarea ei ca viceprim-ministru a fost criticată de social-democraţi, având în vedere o serie de declaraţii ale acesteia despre Administraţia Trump. Sorin Grindeanu i-a cerut premierului să retragă imediat nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru functia de vicepremier, pe motiv că ar compromite relatia cu Statele Unite

Oana Gheorghiu, co-fondatoarea Asociatiei Dăruieşte Viaţă, a reuşit să contruiască un spital pentru copiii bolnavi de cancer fără niciun ajutor din partea statului. Asociaţia a adunat 53 de milioane de euro din donaţii. Oana Gheorghiu a explicat miercuri că postarea în care l-a criticat pe preşedintele american nu angajează în niciun fel Guvernul României.

"Dincolo de emoțiile de moment, rămân respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii (...) Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump" a scris Oana Gheorghiu. "A avut o opinie de cetăţean, la momentul ăla era cetăţean, un cetăţean liber de orice constrângeri politice. Este esenţial pentru ţară şi pentru societate ca oameni ca Oana să intre în politică" a declarat şi Ionuţ Moşteanu.

