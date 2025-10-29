Premierul a stârnit o furtună în coaliţia de guvernare cu nominalizarea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier. PSD l-a somat să retragă propunerea ca să nu strice relaţia cu Casa Albă, dar Ilie Bolojan nu a cedat. Iar preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul în urmă cu scurt timp. Oana Gheorgiu este cunoscută pentru ridicarea unui spital pentru copii, doar din donaţii.

Sorin Grindeanu i-a cerut premierului să retragă imediat nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru functia de vicepremier, pe motiv că ar compromite relatia cu Statele Unite. PSD a invocat o postare în care Oana Gheorghiu l-a numit "golan" şi "caracter mizerabil" pe Donald Trump, după conflictul cu Volodimir Zelenski din Biroul Oval.

"Faptul că nu suntem aşa într-o poziţie în care zice cineva ceva în Coaliţie şi toţi ceilalţi trebuie să luam poziţie de drepţi şi să spunem ‘Da, să trăiţi’. Asta nu înseamnă că e lipsă de loialitate" a spus preşedintele interimar PSD, Sorin Grindeanu.

Răspunsul Oanei Gheorghiu: "Dincolo de emoțiile de moment, rămân respectul meu profund pentru SUA"

Articolul continuă după reclamă

Oana Gheorghiu, co-fondatoarea Asociatiei Dăruieşte Viaţă, a reuşit să contruiască un spital pentru copiii bolnavi de cancer fără niciun ajutor din partea Statului. Asociatia a adunat 53 de milioane de euro din donaţii. Oana Gheorghiu a explicat astăzi că postarea în care l-a criticat pe preşedintele american nu angajează în niciun fel Guvernul României.

"Dincolo de emoțiile de moment, rămân respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii (...) Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump" a scris Oana Gheorghiu.

"A avut o opinie de cetăţean, la momentul ăla era cetăţean, un cetăţean liber de orice constrângeri politice. Este esenţial pentru ţară şi pentru societate ca oameni ca Oana să intre în politică" a declarat vicepremierul USR Ionuţ Moşteanu.

Coaliţia, zguduită de încă un conflict

Între timp, Coalitia este zguduită de încă un conflict. Olguţa Vasilescu, unul dintre vicepreşedinţii PSD, vrea să depună motiune de cenzură, dacă va pica din nou la Curtea Constituţională reforma pensiilor pentru magistrati, în forma propusă de Ilie Bolojan.

"Astăzi nu poate sa ducă la ruperea Coalitiei, dar da, la un moment dat va exista o evaluare pe care o vom face în interior" a spus preşedintele interimar PSD, Sorin Grindeanu.

"Oricine poate să se retragă de la guvernare. Va guverna cineva, nu e nicio problemă. Dacă cineva crede că e o mare bucurie şi fericire să stai în Executiv sau să fii în Coaliţie, greşeşte" a declarat preşedintele UDMR Kelemen Hunor.

Preşedintele Nicusor Dan l-a invitat astăzi, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Ilie Bolojan pentru a discuta despre tensiunile din Coalitie.

"Suntem într-o configuraţie politică în care stabilitatea este importantă şi stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Întrebarea mea este care este alternativa la această stabilitate? Dacă ne uităm vedem că nu avem" a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Protocolul Coalitiei prevede că PSD va prelua conducerea Guvernului în aprilie 2027.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰