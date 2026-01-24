Vicepremierul Oana Gheorghiu despre Bolojan: Îl respect. Face curățenie după alții și este înjurat pentru asta

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că nu este "nici bolojenistă, nici nicuşoristă", dar îl respectă pe premierul Ilie Bolojan pentru curajul de a "face curățenie după alții și de a fi înjurat". Ea a explicat că înțelege nemulțumirea oamenilor, dar aceștia sunt supărați tocmai pe cel care încearcă să repare problemele lăsate de alții și a subliniat că, deși măsurile luate sunt dificile, altă soluție nu exista.

"Nu sunt nici bolojenistă şi nici nicuşoristă şi nu cred că există aşa ceva sau nu ar trebui să fie. Am mai spus - pe Nicuşor Dan îl cunosc din tinereţe, am fost în aceeaşi gaşcă de oameni tineri", a afirmat Oana Gheorghiu în cadrul unei emisuni televizate, potrivit News.ro.

În ceea ce-l priveşte pe premierul Ilie Bolojan, vicepremierul a precizat că-l respectă pentru că face ceva ce nu mulţi ar fi făcut.

"Pe domnul Bolojan îl respect foarte mult şi mi se pare că face ceva ce nu cred că mulţi oameni ar fi avut curajul să facă, să facă curăţenie după alţii şi să fie înjurat. Pentru că vreau să zic asta, cred că oamenilor le e greu, foarte - foarte greu în momentul ăsta şi înţeleg şi am toată empatia. Şi ştiu două lucruri. Dacă ar fi existat altă soluţie, cu siguranţă ar fi fost aplicată, dar nu există. Dacă nu se luau aceste măsuri, ajungeam într-o criză mai mare, societatea ar fi suferit mai mult", a mai afirmat vicepremierul.

Gheorghiu a adăugat că oamenii sunt supăraţi pe premierul Ilie Bolojan, dar ar trebui să înţeleagă că acesta doar repară lucrurile.

"Şi al doilea lucru, oamenii sunt supăraţi, în general, pe domnul Bolojan, dar să se gândească că sunt supărati pe cel care a venit să repare casa şi să facă curăţenie după ce altcineva a lăsat robinetul deschis. Şi ar trebui ca asta să facem, să avem grijă ca nimeni niciodată să nu mai lasă robinetul descris", a spus Gheorghiu.

Întrebată dacă Ilie Bolojan este încruntat la Guvern, Oana Gheorghiu a precizat că aşa este fizionomia lui.

"Nu cred că e încruntat, eu nu-l percep ca încruntat, cred că aşa este fizionomia dumnealui. Să ştiţi că domnul Boloşan şi glumeşte şi zâmbeşte", a declarat Oana Gheorghiu.

