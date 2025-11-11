Vicepreşedintele CSM: Un procent rezonabil pentru pensiile magistraţilor ar fi 65% din salariul brut

Vicepreşedintele CSM, Claudiu Sandu, a susţinut marţi că pensiile magistraţilor ar trebui să reprezinte în jur de 65% din ultimul salariul brut încasat, aşa cum au militarii şi alte categorii speciale, iar perioada de tranziţie să fie între 15 şi 20 de ani.

Într-o intervenţie telefonică la Digi 24, Claudiu Sandu a fost întrebat de realizatorul emisiunii cum ar trebui să arate noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor, în contextul discuţiile care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, între preşedintele Nicuşor Dan, liderii coaliţiei de guvernare şi reprezentanţii magistraţilor.

"Îmi este greu să spun acum un punct de vedere. E un mandat încredinţat de colegii mei şi orice lege a pensiilor magistraţilor ar trebui să privească pe toţi magistraţii, nu doar cei care sunt acum în activitate, ci şi cei care sunt deja pensionari (...) Eu sper ca mâine să nu avem aceeaşi reacţie pe care care am avut-o acum două luni, când ne-am întâlnit la Cotroceni şi am stat de vorbă şi nu s-a întâmplat nimic. Noi ne-am expus un punct de vedere şi nu ne-a băgat nimeni în seamă. Noi am dori ca pensiile magistraţilor să respecte standardul european de a fi apropiate de ultimul salariu în plată. Ce înseamnă acest 'apropiat', într-adevăr este o chestiune pe care trebuie să o discutăm (...) Acest 70% din net (propus de Guvernul Bolojan în proiectul picat la CCR - n.r.) se impozitează cu 10% - impozit pe venit, 10% - CASS şi ajunge undeva la 50%, care este pe contributivitate. Dacă Guvernul doreşte să plătească magistraţilor pensii pe contributivitate, nu este nicio problemă, cu condiţia să plătească la toţi magistraţii pensii pe contributivitate şi la toate celelalte categorii speciale (...) Eu cred că un 65% din brut ar fi un procent rezonabil. Nu sunt economist. Acum este 55% din brut, eu am zis că 65% din brut, aşa cum au militarii şi alte categorii sociale, ajungem la un procent rezonabil", a declarat vicepreşedintele CSM, citat de Agerpres.

De asemenea, el a spus că magistraţii îşi doresc o perioadă de tranziţie cuprinsă între 15 şi 20 de ani pentru aplicarea noilor prevederi. "Ceea ce prim-ministrul nu înţelege este că acest proiect al lui duce magistraţii sub procentele care se aplică altor categorii. Noi am dori între 15 şi 20 de ani perioada de tranziţie, astfel încât să se poată realiza şi o reformă reală în justiţie, să se redistribuie resursele umane", a explicat Claudiu Sandu.

