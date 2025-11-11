Negocieri la Cotroceni între Nicuşor Dan, Coaliție, CSM, ÎCCJ și Parchetul General pe tema pensiilor - Surse

După ce a discutat azi cu liderii Coaliției pe tema pensiilor speciale pentru magistrați și pe reforma administrației centrale și locale, președintele Nicușor Dan va purta miercuri negocieri la Cotroceni și cu reprezentanții magistraților: Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) şi Parchetul General, au declarat surse politice pentru Observator.

Președintele Nicușor Dan a discutat azi, timp de aproape 2 ore, cu liderii Coaliției chemați la Cotroceni pentru negocieri pe tema pensiilor speciale pentru magistrați și pe reforma administrației centrale și locale. Miercuri, șeful statului va purta negocieri la Cotroceni și cu reprezentanții magistraților, CSM, ÎCCJ, Parchetul General, au declarat surse politice pentru Observator. La aceste negocieri cu șefii judecătorilor și procurorilor ar urma să participe și liderii partidelor din Coaliție. Practic, președintele îi aduce pe toți la masă pentru a media conflictul.

După negocierile de azi de la Cotroceni, liderii Coaliției au programată la ora 14:00, ședință la Palatul Victoria în care ministrul Cseke Atilla ar trebui să prezinte proiectul privind reforma administrației centrale și locale. Totodată liderii coaliţiei ar trebui să decidă forma finală pentru pensiile magistraților. Mai precis, dacă valoarea pensiei ar urma să fie de 70% sau 75% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție - 10 sau 15 ani.

Premierul Ilie Bolojan ar fi de acord să negocieze perioada de tranziție, dar nu ar vrea să negocieze procentul referitor la valoarea pensiei. Președintele Nicușor Dan a recomandat inițial ca valoarea pensiei să fie de 75% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție de 15 ani.

Articolul continuă după reclamă

Referitor la reforma administrației locale și centrale, acordul de principiu viza 10% concedieri în primării și consilii județene, cu o limită de 20% pe posturile ocupate efectiv. În administrația centrală vom avea 10% reducere a cheltuielilor de personal, tăieri de sporuri și salarii, nu neapărat concedieri.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie la vedere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰