Victor Ponta demisionează din grupul PSD și se alătură grupului "Uniți pentru România"

Victor Ponta a demisionat din grupul parlamentar PSD din Camera Deputaților și va activa în grupul parlamentar "Uniți pentru România".

- Victor Ponta demsionează din grupul PSD și se alătură grupului "Uniți pentru România" - Inquam Photos / George Călin

Ponta a fost ales deputat pe listele PSD în județul Dâmbovița, însă relația sa cu partidul s-a deteriorat după ce și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. În martie 2025, Consiliul Politic Național al PSD a decis excluderea sa din partid, ca urmare a acestei candidaturi.

Grupul parlamentar "Uniți pentru România" s-a constituit în 2026

Cu toate acestea, Ponta a rămas afiliat grupului parlamentar PSD până acum, iar statutul său politic a rămas neclar. "Nu știu dacă mai sunt membru PSD. Cred că mai sunt", a declarat Victor Ponta pentru G4Media, precizând că nu a primit nicio comunicare oficială privind excluderea.

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Grupul parlamentar "Uniți pentru România" s-a constituit în 2026, în principal din deputați aleși inițial pe listele Partidului Oamenilor Tineri, care s-au desprins de conducerea formațiunii. Liderul grupului este Răzvan Mirel Chiriță. Noua structură parlamentară a fost anunțată oficial în februarie 2026, când Chiriță a informat plenul Camerei Deputaților că 19 parlamentari au decis schimbarea denumirii grupului și afilierea la noua formulă.

Potrivit unui comunicat al grupului, "Uniți pentru România" se definește ca o construcție politică de centru-dreapta, pro-occidentală și pro-europeană, care susține apartenența României la Uniunea Europeană și la spațiul euroatlantic.