Viktor Orban, nou discurs în România, sâmbătă la Băile Tușnad. Despre ce va vorbi la "Tusványos"

Câteva sute de persoane sunt aşteptate să participe săptămâna aceasta la cea de-a 34-a ediţie a Universităţii de Vară "Tusvanyos", de la Băile Tuşnad, premierul ungar Viktor Orban urmând să îşi susţină tradiţionalul discurs în cursul zilei de sâmbătă. Potrivit informaţiilor transmise Agerpres de Sándor Krisztina, responsabila cu programul politic al taberei, motto-ul din acest an al evenimentului este "Pe noi poţi conta!" şi transmite un mesaj de încurajare într-un context geopolitic şi economic tot mai incert.

"Anul acesta, motto-ul este "Pe noi poţi conta!". Când am ales acest motto, ne-am gândit să avem un mesaj încurajator în această perioadă cu războaie şi cu tendinţe economice care se înrăutăţesc. (...) Nu suntem într-o perioadă liniştitoare şi acest motto este ceva care îi încurajează şi pe cei care vin în fiecare an şi pe cei care urmăresc ceea ce se întâmplă acolo în fiecare an. În afară de contextul politic şi social, se referă şi la faptul că acolo se întâlneşte o comunitate care în fiecare an discută teme foarte serioase legate de viaţa noastră de toate zilele, legate de politică, economie şi toate celelalte subiecte pe care le are în program, în fiecare an, Universitatea de Vară. Şi cei care se întâlnesc acolo în fiecare an pot conta unii pe alţii. Deci, suntem şi o comunitate în care există încredere, există prietenie. Despre acesta este vorba când ne-am gândit la motto-ul din acest an", a explicat Sándor Krisztina.

Potrivit sursei citate, ediţia din acest an aduce laolaltă peste 70 de parteneri - de la universităţi şi fundaţii, până la companii private şi instituţii publice - şi include activităţi în mai bine de 40 de locuri, în corturi şi standuri de prezentare. La dezbateri vor fi prezenţi numeroşi membri ai Guvernului ungar, inclusiv miniştri şi secretari de stat, dar şi reprezentanţii UDMR din Guvernul României, cum ar fi vicepremierul Tanczos Barna sau ministrul Culturii, Demeter András.

Printre participanţi se vor afla liderul UDMR, Kelemen Hunor, europarlamentari sau parlamentari UDMR, dar şi primari şi preşedinţi de Consilii Judeţene aleşi pe listele Uniunii. De asemenea, la lucrări vor lua parte şi reprezentanţi ai maghiarilor din alte ţări, precum Ucraina, Slovacia, Slovenia sau Croaţia.

Deschiderea oficială a lucrărilor Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad are loc miercuri, 23 iulie, prima temă de dezbatere fiind "A început schimbarea sistemului mondial!", cu participarea lui Németh Zsolt, preşedintele Comisiei pentru politică externă a Parlamentului Ungariei dar şi a lui Csoma Botond, liderul grupului UDMR din Camera Deputaţilor.

La fel ca în fiecare an, momentul culminant al evenimentului va avea loc sâmbătă, 26 iulie, când îşi va susţine tradiţionalul discurs premierul ungar Viktor Orbán. Pe scenă, alături de acesta, se vor afla Tőkés László, preşedintele Consiliul Naţional Maghiar din Transilvania, precum şi Németh Zsolt, care este unul dintre fondatorii universităţii de vară.

Printre temele principale abordate în cadrul dezbaterilor de la Băile Tuşnad se numără războaiele şi impactul lor global, criza economică, dar şi politicile Guvernului ungar de sprijinire a comunităţilor maghiare din afara graniţelor. Totodată, vor fi abordate şi teme locale şi regionale, precum analiza alegerilor prezidenţiale din România sau situaţia de la salina Praid.

Şi în acest an participarea invitaţilor români rămâne limitată, în special din partea politicienilor activi, potrivit informaţiilor furnizate de Sándor Krisztina. Pe lângă dezbaterile politice, la Universitatea de Vară au loc numeroase evenimente conexe, iar în fiecare seară sunt programate concerte susţinute de trupe maghiare cunoscute din Ungaria sau din România.

Participarea la dezbateri este gratuită până la ora 16:00, pe baza unei înregistrări prealabile, după care se achită un bilet de 40 lei, iar pentru a participarea la discursul lui Viktor Orbán este nevoie de o înregistrare separată. Evenimentul este organizat de Consiliul Tineretului Maghiar din România şi Fundaţia Pro Minoritate din Ungaria.

Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad este cunoscută sub denumirea de "Tusványos", fiind vorba de abrevierea numelor contopite ale celor două localităţi în care s-a desfăşurat până acum manifestarea - iniţial la Bálványos, în judeţul Covasna, după care a fost mutată la Băile Tuşnad, în Harghita.

