Care sunt preţurile la carburanţi luni, 29 decembrie. Preţul la GPL a crescut cu 3 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 29 decembrie 2025, preţul la GPL este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

la 29.12.2025 , 10:21
Concret, conform specialiştilor, preţul pentru un litru de GPL a crescut cu trei bani, astfel că un litru de GPL a ajuns să coste între 3,76 şi 3,92 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, benzină premium, motorină standard şi motorină premium au rămas nemodificate, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,24 şi 7,35 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 7,81 şi 8,07 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,46 şi 7,56 lei, iar un litru de motorină premium continuă să coste între 7,85 şi 8,11 lei.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
