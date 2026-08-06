Românca arestată pentru spionarea unui om de afaceri german pe care rușii au vrut să-l asasineze. Anunțul MAE

MAE confirmă că un cetățean român a fost arestat în Germania pentru spionaj. Nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară. Informațiile vin după ce presa germană a dezvăluit joi că serviciile ruse urmăreau asasinarea unui important manager din industria de apărare. Românca Alla S., arestată de autoritățile germane în martie, este suspectată că ar fi participat la supravegherea lui Stefan Thumann, șeful companiei Donaustahl, care livrează drone Ucrainei.

MAE a transmis, joi seară, precizări privind arestarea, în Germania, a unui cetățean român acuzat de spionaj.

Reacția MAE

"Autoritățile germane au pus în executare un mandat de arestare emis de Curtea Federală de Justiție din Rheine (Renania de Nord-Westfalia), prin care a fost arestat un cetățean român. Menționăm că, până la acest moment, la nivelul Consulatului General al României la Bonn nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară din partea cetățeanului român în cauză sau a familiei acestuia", a transmis MAE, fără să precizeze numele sau dacă are legătură cu cazul lui Stefan Thumann, despre care presa germană a făcut noi dezvăluiri joi.

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Rușii plănuiau asasinarea lui Stefan Thumann, un producător german de drone

Potrivit unei investigații realizate de jurnaliștii de la Die Zeit, serviciile secrete ruse ar fi pregătit asasinarea lui Stefan Thumann, directorul unei companii din industria de apărare.

Mai precis, Thumann este managerul start-up-ului Donaustahl, care livrează Ucrainei drone de recunoaștere și drone kamikaze, de atac.

Potrivit publicației germane, atacul a fost dejucat datorită reacției rapide a serviciilor de securitate germane, care primiseră un avertisment din partea serviciilor de informații ale unor țări partenere.

În acest caz, au fost arestate în martie două persoane, suspectate că l-ar fi spionat pe Thumann, inclusiv o femeie de cetățenie română. Nu este clar deocamdată cine ar fi urmat să execute asasinatul.

Alla S. - cetățean român, arestat în martie în Germania

În primăvara acestui an, poliția germană a arestat doi suspecți în Spania și în landul Renania de Nord-Westfalia: un cetățean ucrainean pe nume Serhii N. și o femeie din România, Alla S.

Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2025 - martie 2026, cei doi l-ar fi urmărit pe Thumann în apropierea locuinței sale, fotografiind și filmând atât casa acestuia, cât și sediul companiei. De asemenea, ar fi strâns informații despre el de pe internet.

Serviciile germane de informații ar fi primit încă din decembrie 2025, de la o agenție parteneră din străinătate, informația că Thumann s-ar afla în pericol. La scurt timp, polițiștii bavarezi l-au reținut pe Serhii N. și i-au confiscat telefoanele mobile, de pe care au extras cantități mari de date.

Din cauza timpului limitat însă, anchetatorii nu au reușit să analizeze complet dispozitivele în perioada în care acesta s-a aflat în custodie, astfel că bărbatul a fost eliberat. Analizele ulterioare ar fi indicat că el avusese, cel mai probabil, contacte cu serviciile de informații ruse.

Anchetatorii au descoperit că și tatăl lui Thumann a fost vizat de tentative de spionaj în Starnberg, Bavaria, cel mai probabil pentru informații despre fiul său. Între timp, Serhii N. fugise deja în Spania împreună cu familia sa.

Românca nu ar fi agent profesionist

Alla S. ar fi continuat să îl supravegheze pe Thumann în Germania. Potrivit informațiilor din anchetă, autoritățile nu o consideră un agent profesionist, ci mai degrabă o persoană recrutată, lipsită de experiență.

În martie 2026, forțele de ordine au desfășurat o operațiune în urma căreia Serhii N. a fost reținut în Spania, iar Alla S. a fost arestată în Renania de Nord-Westfalia.

Parchetul Federal i-a pus sub acuzare pe cei doi pentru activități desfășurate în calitate de agenți ai unui serviciu de informații străin. Avocații suspecților au refuzat să facă declarații presei.

Thumann se află sub protecție sporită

Thumann se află în prezent sub protecție sporită. Într-o postare recentă pe LinkedIn, el a scris că "din păcate, din anumite motive, nu pot participa la expoziții, dar cu siguranță ne vom revedea în curând în alte formate".

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, este informat în mod regulat cu privire la acest caz.

Avalanșă de atacuri hibride din partea rușilor

Acesta nu este un caz izolat. Autoritățile germane avertizează că țara se confruntă cu un nou nivel al escaladării din partea Rusiei.

Procurorii germani au anunțat joi că au reținut un cetățean ucrainean, în vârstă de 33 de ani, suspectat că a strâns informații despre sediul unei companii din industria de apărare din sudul Germaniei în scopul comiterii unor acte de sabotaj.

Bărbatul, care a fost reținut duminică, 2 august, este suspectat că ar fi acționat ca agent de nivel inferior în numele unui serviciu de informații străin. Procurorii germani nu au spus despre ce țară este vorba.

Încă din 2024 au existat indicii potrivit cărora Rusia ar fi ordonat urmărirea lui Armin Papperger, directorul companiei Rheinmetall, cel mai probabil pentru pregătirea unei tentative de asasinat.

Potrivit NATO, care a confirmat informația, planurile au fost dejucate de serviciile de informații americane și germane și făceau parte dintr-o campanie mai amplă a Rusiei de a viza lideri ai industriei de apărare din Europa.