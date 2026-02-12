Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video A doua opinie medicală, gratuită pentru pacienții asigurați. Legea a trecut de Parlament

Vești bune pentru pacienții români asigurați în sistemul de sănătate. Vor avea dreptul la a doua opinie medicală gratuită, decontată de asigurările de sănătate. O lege care prevede asta a trecut de votul parlamentului. 

de Marko Pavlovici

la 12.02.2026 , 14:30

Legea va intra în vigoare după ce va fi promulgată de președinte și va fi publicată în Monitorul Oficial. De atunci, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor trebui să dezvolte un mecanism prin care să stabilească concret cum va fi decontată această a doua consultație gratuită.

Miercuri, Parlamentul a adoptat modificarea legii drepturilor pacienților și prevede ca persoanele asigurate să poată beneficia de o a doua consultație medicală plătită de sistemul de asigurări. Concret, orice pacient care necesită o intervenție chirurgicală majoră sau are un diagnostic grav va putea solicita o a doua consultație gratuită, fără să fie nevoit să scoată bani din buzunar, inclusiv în cazul în care sunt necesare investigații suplimentare.

Actul normativ introduce și obligația ca pacientul să fie direcționat și programat la următoarea consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului, printr-un mecanism creat la nivelul unității sanitare.

Articolul continuă după reclamă

Susținătorii acestui act normativ spun că măsura ar reduce riscul erorilor care se întâmplă în spitale și, potrivit surselor Observator, măsuri concrete am vedea abia începând din această vară.

Marko Pavlovici Like
cnas lege a doua opinie decontata parlament
Înapoi la Homepage
Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl!
Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl!
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
O casă a fost distrusă de o mică fisură în țeava de apă. Doi soți plecați în vacanță s-au trezit cu pagube de 100.000 $ la întoarcere
O casă a fost distrusă de o mică fisură în țeava de apă. Doi soți plecați în vacanță s-au trezit cu pagube de 100.000 $ la întoarcere
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi duce copilul la terapie?
Observator » Sănătate » A doua opinie medicală, gratuită pentru pacienții asigurați. Legea a trecut de Parlament