Vești bune pentru pacienții români asigurați în sistemul de sănătate. Vor avea dreptul la a doua opinie medicală gratuită, decontată de asigurările de sănătate. O lege care prevede asta a trecut de votul parlamentului.

Legea va intra în vigoare după ce va fi promulgată de președinte și va fi publicată în Monitorul Oficial. De atunci, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor trebui să dezvolte un mecanism prin care să stabilească concret cum va fi decontată această a doua consultație gratuită.

Miercuri, Parlamentul a adoptat modificarea legii drepturilor pacienților și prevede ca persoanele asigurate să poată beneficia de o a doua consultație medicală plătită de sistemul de asigurări. Concret, orice pacient care necesită o intervenție chirurgicală majoră sau are un diagnostic grav va putea solicita o a doua consultație gratuită, fără să fie nevoit să scoată bani din buzunar, inclusiv în cazul în care sunt necesare investigații suplimentare.

Actul normativ introduce și obligația ca pacientul să fie direcționat și programat la următoarea consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului, printr-un mecanism creat la nivelul unității sanitare.

Susținătorii acestui act normativ spun că măsura ar reduce riscul erorilor care se întâmplă în spitale și, potrivit surselor Observator, măsuri concrete am vedea abia începând din această vară.

