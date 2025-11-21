Astăzi, mai mult ca oricând, e important să fim atenți la ce ajunge în coșul de cumpărături și, apoi, în farfurie. Alimentele ultraprocesate, tot mai prezente pe rafturile supermarketurilor, sunt tot mai des asociate cu numeroase probleme de sănătate.

O concluzie pe care mulți o bănuiam, dar pe care cel mai amplu studiu în domeniu o confirmă clar: alimentele ultraprocesate sunt legate de aproape toate bolile majore, potrivit cercetărilor The Lancet și Universității din São Paulo.

Alimentele ultraprocesate sunt o ameninţare majoră pentru sănătatea globală, semn că trebuie să fim şi mai atenţi la ceea ce punem în coşul de cumpărături: produsele ultraprocesate au efecte negative asupra tututor organelor importante, iar consumul lor duce la un lung şir de afecţiuni, printre care obezitate, depresie, diabet sau boli cardiace.

Şi asta pentru că nu suntem adaptaţi biologic să le consumăm. Practic, ne forţăm organismul, iar în timp îl îmbolnăvim.

Putem recunoaşte destul de uşor alimentele ultraprocesate. În primul rând, le găsim ambalate de obicei în plastic pe rafturile magazinelor. Pe etichetă au cel puţin un ingredient pe care nu îl găsim în mod curent în bucătăriile noastre, precum coloranţi, conservanţi sau arome artificiale şi tot de pe etichetă vine şi următorul indiciu: termenul de valabilitate mare. Mai adăugăm şi gustul bun şi preţul convenabil.

Ar trebui să evităm tot ce a fost transformat atât de mult, încât nu mai seamănă cu natura lui originală ar trebui lăsat pe raft. Nu ne referim doar la produsele fast-food, la mezeluri sau la snacksuri, căci despre ele deja ştim, ci şi la tot ce înseamnă brânzeturi topite, supe instant, sosuri cumpărate, batoane proteice sau celebrele cereale colorate, îmbibate în zahăr.

Rămâne totuşi greu să ne dezicem de ele, pentru că sunt peste tot. Milioane de oameni le consumă tot mai des şi de la vârste tot mai fragede. În lume, mai ales în ţările în care nivelul salarial nu e foarte ridicat, până la 80% din alimentaţie este compusă din astfel de produse transformate industrial, mai arată datele studiului.

Mâncarea ultraprocesată, asociată cu toate bolile

Mâncarea ultraprocesată este asociată cu: obezitate, diabet de tip 2, depresie, boli cardiace, potrivit studiului Universităţii din São Paulo.

Alimentele ultraprocesate se recunosc ușor: sunt ambalate în plastic, conțin ingrediente create în laborator și foarte puține ingrediente naturale. Sunt făcute să fie foarte gustoase, convenabile și să reziste mult timp, arată cercetările The Lancet și Universitatea din São Paulo.

Exemple de alimente ultraprocesate includ brânzeturile topite, cerealele cu zahăr, semipreparatele congelate sau mâncărurile gata făcute. În aceeași categorie intră și sosurile din comerț, batoanele proteice și supele instant, produse cu multe ingrediente artificiale și foarte puțină hrană reală.

