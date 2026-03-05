Primăvara şi-a intrat în sfârşit drepturi în toată ţara, cu soare pe cer şi temperaturi de până la 17 grade Celsius. Însă, odată cu schimbarea bruscă a temperaturii apare şi aşa-numita astenie de primăvară. Iar cei mai mulţi dintre noi resimt puternic trecerea de la un sezon la altul.

Fenomenul este frecvent în această perioadă și se manifestă prin scăderea nivelului de energie, irritabilitate, dificultăți de concentrare, dar și o stare generală de epuizare. Starea afectează în mare parte persoanele trecute de 20 de ani.

Printre cauzele principale sunt variațiile de temperatură și umiditate care afectează organismul și care trebuie să se adapteze noilor condiții. De asemenea, deficitul de vitamine și minerale după iarnă poate contribui la apariția asteniei.

Vestea bună este că astenie de primăvară poate fi controlată prin alegerile pe care le facem zilnic. Este esențial să abordăm o dietă sănătoasă, echilibrată din punct de vedere nutrițional. De asemenea, sportul ajută, iar după zile reci și mohorâte ar fi păcat să nu profităm de vremea frumoasă și de soare.

În loc să ne lăsăm învinși de starea de moleșeală și să stăm închiși în case, este indicat să ieșim, să facem plimbări și să ne expunem la soare. Primavara trebuie primită cu brațele larg deschise și cu zâmbetul pe buze.

