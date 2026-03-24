România e campioană europeană la TBC. Chiar dacă incidența a scăzut de patru ori față de acum 20 de ani, ţara noastră rămâne lider la numărul de pacienți diagnosticați. Județe întregi sunt focare, iar formele rezistente la tratament cresc alarmant. Autoritățile promit să reducă decesele cu peste 90% în zece ani, dar fără acțiune rapidă și screening masiv, boala scapă de sub control.

40 de cazuri la mia de locuitori. Atât a înregistrat România anul trecut. Iar statistica ruşinoasă ne-a consolidat poziţia de campioni europeni. Incidenţa a scăzut față de începutul anilor 2000 cu mai bine de 70%, dar războiul cu boala e încă greu de dus. "Problema reală de sănătate publică rămân aceste cazuri de tuberculoză multidrog rezistentă, care din păcate sunt încă în număr mare", a declarat Gilda Popescu, coordonator UATM. În spitale ajung în continuare pacienți care descoperă boala târziu sau care se reinfectează. Acest bărbat, internat la Institutul Marius Nasta din Capitală, e faţă în faţă cu suferinţa pentru a doua oară.

Bacilul Koch poate fi prevenit prin vaccinul BCG

"Acum 10 ani am mai avut o dată. Tușeam și aveam expectorații și atunci am zis să mă duc să fac o radiografie, să văd despre ce-i vorbea. Și atunci am fost depistat", a declarat Gabriel Dan, pacient. Este internat de o lună și va mai rămâne încă cinci. "Au fost la control și copiii și soția. S-a descoperit că nu sunt contagioși, n-au nimic. Aș mai avea 5 luni de zile. Mi-e greu că e familia acasă și eu aici", a declarat Gabriel Dan, pacient. Tuberculoza se transmite prin respiraţie şi este extrem de contagioasă în spaţiile închise. Atacă îndeosebi plămânii, dar se poate extinde şi la alte organe în formele grave. Cele mai multe cazuri sunt în zona Moldovei şi în judeţele din sudul extrem al României, iar apariția tuberculozei şi la copii arată că transmiterea nu a fost încă oprită.

"Diagnosticarea precoce, tratamentul eficient şi tratamentul pe care pacientul îl acceptă sunt elemente extrem de importante în lupta cu tuberculoza", a declarat Uldis Mitenberg, reprezentant OMS. Numărul cazurilor a scăzut constant în ultimii 20 de ani. Dacă în 2002 erau aproape 31 de mii de bolnavi diagnosticaţi, anul trecut au fost puțin peste 7.000. Cu toate acestea, România rămâne în continuare pe primul loc în Europa. Obiectivul autorităţilor este să scadă incidenţa cu până la 90% în următorii 10 ani. Strategia naţională, care ar trebui să ne pună la adăpost de acest rău, ar trebui să fie gata în 2035. Depistarea rapidă face diferența între o formă ușor de tratat și una gravă. România are de puţin timp teste care pot depista boala în stadiu incipient.

"Și atunci avem aceste terapii care și pentru România se aplică cu succes de aproximativ 2 ani de zile și au crescut rata de succes terapeutic", a declarat Gilda Popescu, coordonator UATM. "Avem o provocare cu banii de la chestiunea acestor medicamente, o provocare care este peste tot în sistemul sanitarului românesc", a declarat Ştefan Răduţ, preşedintele Asociaţiei de pacienţi cu TBC. Bacilul Koch poate fi prevenit prin vaccinul BCG, care se administrează gratuit în ţara noastră, la naştere. La nivel mondial, tuberculoza provoacă peste zece milioane de îmbolnăviri în fiecare an.

