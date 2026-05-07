Și acum o realitate care o să vă lase cu gura căscată. Unul din cinci români nu s-a spălat niciodată pe dinți, Niciodată. Și problemele se transmit de la o generație la alta și se și agravează. Doi din trei copii de 12 ani au carii și pentru că stomatologia se plătește aproape exclusiv din buzunarul pacienților, prevenția rămâne, pentru mulți, un moft.

Doar 4 din 10 români au trecut pragul stomatologului în ultimul an, iar pentru mulți vizita la dentist ajunge să fie amânată până când durerea e imposibil de suportat. În loc de prevenție, se ajunge direct la urgență. Iar semnele apar devreme: doi din trei copii de şcoală primară au deja carii. În noiembrie anul trecut, o fetiță de doi ani a murit după o sedare într-o clinică stomatologică privată din București. Ancheta a arătat că unitatea nu avea autorizație pentru anestezie generală.

Unul din cinci declară că nu s-a spălat niciodată pe dinți

"A fost o creștere a adresabilității spre sistemul public. Deci părinți sunt mult mai încrezători în sistemul public", a declarat Diana Preda, medic coordonator ambulatoriu Spitalul "Grigore Alexandrescu". În România, aproape 98% dintre cabinetele stomatologice sunt private, iar tratamentele gratuite rămân o raritate care doare. În acest spital de copii din Capitală, autoritățile au schimbat placa: au modernizat complet cabinetele și au adus tehnologie digitală de ultimă generație. Rezultatul? Diagnostice mai rapide, mai precise și mai multe motive de zâmbet pentru cei mici.

Articolul continuă după reclamă

Compartimentul de stomatologie a fost reabilitat cu fonduri europene de peste un milion de lei. Radiologie digitală, laser dentar și sisteme informatice integrate au schimbat ritmul consultațiilor. "Problemele sunt mai complicate și nu mai putem să privim stomatologia doar ca o specialitate a dinților", a declarat Diana Preda, medic coordonator ambulatoriu Spitalul "Grigore Alexandrescu". Noile sisteme au mutat și programările în era digitală. Părinții își pot rezerva consultațiile online, fără liste de așteptare.

"Programări realizate prin aplicația noastră de programări au fost 1.333, ceea ce înseamnă cu 1.331 de apeluri telefonice mai puține, dacă stăm să ne gândim cum se întâmpla în prealabil, când trebuiau să dea un telefon pentru a obține acea programare", a declarat Alexandru Herdea, coordonator IT al aplicaţiei. Doar o mică parte dintre serviciile stomatologice sunt decontate, iar majoritatea românilor plătesc integral tratamentele.

"Ministerul Sănătății mai are o restanță, și anume modul de finanțare al serviciilor de stomatologie în spitalele publice. Pentru că ele nu se pot susține și autosusține în mecanismul actual de finanțarea", a declarat Alexandru Rogobete, ministru interimar al Sănătăţii. La Suceava, autoritățile se pregătesc să deschidă primul cabinet stomatologic cu sedare dintr-un ambulatoriu public pentru copii. Acolo vor ajunge inclusiv pacienți cu nevoi speciale.

"Avem primul cabinet de stomatologie dintr-un ambulatoriu a unui spital județean, un cabinet dedicat pacienților, mai ales copilor cu nevoi speciale. Preconizăm că la sfârșitul verii, începutul lunii septembrie, vom avea primii pacienți care vor putea fi tratați aici", a declarat Andrei Cristof, medic stomatolog. 8 din 10 români au probleme dentare netratate. 63% nu se spală pe dinți zilnic, iar unul din cinci declară că nu s-a spălat niciodată pe dinți.

Marko Pavlovici Like Curiozitatea m-a făcut mereu să caut locurile în care se întâmplă lucrurile cu adevărat. În jurnalism am găsit ocazia să pun întrebări și să înțeleg mecanismele din spatele subiectelor care îi privesc pe oameni. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰