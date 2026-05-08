"Iarba e mai verde în curtea vecinului" - această veche zicală românească este astăzi mai actuală ca oricând. La masă, mâncarea comandată de prieteni ni se pare mai bună decât a noastă. Chiar dacă e acelaşi preparat. Desigur, la restaurant, e un gest cât se poate de banal, dar care poate avea însemnătate când îl regăsim în relaţiile cu familia şi prietenii. Psihologii îl numesc "efectul fructului interzis". Este mecanismul care ne face să ignorăm ceea ce este în faţa noastră, dar să alergăm, uneori obsesiv, după parteneri indisponibili. Este un instinct natural - riscul și interdicția pot activa în creier senzaţia de recompensă.

Subiectul a fost dezbătut în ediţia de vineri a Observator 16, alături de Smaranda Cernescu, terapeut.

Întrebată ce se întâmplă cu oamenii care accesează astfel de mecanisme, de fapt, specialista a explicat că există o paletă largă de motive pentru care se ajunge la aşa ceva.

"Pot fi foarte multe explicații și există mai multe structuri de personalitate. Pot fi și cazuri în care, realmente, oamenii se îndrăgostesc, pentru că aici avem prea puțin liber arbitru asupra emoțiilor noastre. În partea cealaltă discutăm despre o structură de personalitate pe care eu o încadrez în zona "dark", iar acolo există acea căutare continuă de noutate, de experiențe care cresc nivelul dopaminei. Ți se pare că ești îndreptățit să ai ce vrei tu, indiferent de moment și context. Din punct de vedere psihanalitic, am putea spune că instanța morală a acestor persoane, supraeul, este slăbită, astfel încât nevoile primare își găsesc imediat îndeplinirea", explică terapeuta.

Articolul continuă după reclamă

Referitor la autenticitatea acestor sentimente şi la perspectiva de a le pune la îndoială în astfel de situaţii, Smaranda Cernescu a explicat că există două variante.

"Aici sunt două variante. Ori structura mea de personalitate conține trăsături aflate pe o anumită gradualitate. Asta nu înseamnă că poți fi narcisist 100%, ci, poate, 50%. Include și psihopatie, iar aici discutăm despre lipsa de empatie și de busolă morală, adică nu țin cont de reguli. Avem și al treilea element: machiavelismul, care include manipularea", a explicat terapeuta.

În continuare, vorbind despre oamenii care se regăsesc în aceste descrieri, specialista a explicat că raţionalizarea intervine pentru aceştia.

"Ei sunt fericiți. Intervine un anumit fenomen psihologic: raționalizarea. Iată ce își spun oamenii aceștia: "Eu mă uit și caut o persoană care e într-o relație, farmecul vine către mine, o scot din relație." Iar raționalizarea presupune să spui: "Da, eu sunt un partener mai bun decât cel pe care îl are." Sunt tot felul de justificări, astfel încât actele făcute să fie acceptabile chiar și în fața oricărei instanțe morale", a explicat specialista.

Referitor la miturile populare conform cărora "sigur îi lipseşte ceva în viaţa de cuplu dacă se uită şi în altă parte", specialista a arătat că există nuanţe care trebuie luate în considerare.

"Îți răspund cu un citat: "Nu înseamnă că partenerii care înșală nu își mai iubesc partenerii, ci nu se mai iubesc pe ei înșiși în relația cu partenerul." Și aici ajungem într-o altă zonă. Pentru a ține o relație satisfăcătoare, avem nevoie fiecare să ne dezvoltăm un set de abilități pe care le includ în inteligența relațională. Fără acestea, indiferent că plecăm de la o compatibilitate perfectă, relația nu se menține. Există un management al balansului dintre familiaritate și stabilitate, pe de o parte, și noutate, spontaneitate, diversitate și dor de celălalt, pe de altă parte. Avem nevoie să știm cum ne exprimăm emoțiile și cum noi înșine devenim atractivi pentru celălalt", a explicat specialista.

Iar pentru cazurile în care unul dintre parteneri inşală şi situaţia se repetă, Smaranda Cernescu a recomandat terapia de cuplu.

"Eu am un principiu pe care îl recomand: cel mai important este acțiunea, nu promisiunea, nu vorba. Ce facem în cazul acesta? Se recomandă o terapie de cuplu și individuală, pentru a investiga motivele pentru care eu aleg să rămân într-o astfel de relație. Dar, până acolo, se face totul pentru a salva relația și pentru a vedea dacă, realmente, există o compatibilitate reală și dacă cei doi sunt dispuși să mențină relația", a conchis specialista.

Mihaela Călin Like Am învățat, ca jurnalist, mai ales în anii din urmă, când fenomenul fake news pare că acaparează toate canalele de comunicare, că, uneori, contează mai puțin ce se spune, ci mai degrabă CINE spune. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰