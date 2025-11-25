De anul viitor, în România, toți nou-născuții vor fi testați pentru nu mai puțin de 18 biomarkeri, în loc de doar 3, cum este în prezent. Este cea mai amplă extindere a screening-ului neonatal din ţară şi un pas esențial pentru depistarea timpurie a bolilor genetice și metabolice, afecțiuni care, netratate, pot duce la dizabilități permanente. Autoritățile vorbesc despre o modernizare necesară de ani de zile, iar specialiștii spun că, în sfârșit, ne apropiem de standardele europene.

Într-o discuţie purtată în secţia de neonatologie, dr. Adriana Dan, şeful secţiei de Neonatologie, a vorbit despre starea emoţională cu care îşi încheie o zi de lucru, dar şi despre importanţa screeningului neonatal, o investigaţie esenţială pentru depistarea timpurie a unor afecţiuni care nu sunt vizibile la naştere.

Întrebată ce simte după o zi petrecută în mijlocul celor mai mici pacienţi, medicul a rezumat într-o frază trăirile sale: "Optimism, putere și dragoste față de oameni".

Screeningul neonatal, un test vital în primele ore de viaţă

Discuţia a continuat cu tema screeningului neonatal, investigaţia care poate preveni situaţii critice odată cu începerea alimentaţiei bebeluşului.

"Screening-ul neonatal este, în esență, o analiză de sânge. Se realizează din câteva picături de sânge prelevate din călcâiul bebelușului, deci fără un traumatism foarte mare. Și el vizează verificarea integrității sistemului enzimatic al organismului, al metabolismului în general, sau mai clar, mai pe înțelesul tuturor spus, modul în care organismul reușește să transforme nutrienții din alimente în energie pentru creștere și dezvoltare", a explicat dr. Adriana Dan.

Medicul atrage atenţia că bolile metabolice nu se manifestă la naştere: "Aparent am spune de ce avem nevoie de acest screening, pentru că aceste boli metabolice nu se evidențiază la naștere prin semne sau simptome. Copilul este aparent sănătos, dar după inițierea alimentației apar probleme ale organelor vitale, care pot pune în pericol chiar viața copilului".

Când trebuie făcut screeningul

La întrebarea legată de momentul optim pentru realizarea screeningului, medicul subliniază: "Screeningul metabolic este recomandat să se facă de vreme, între 36 și 72 de ore de viață, cu excepția situațiilor în care bebelușul nu este alimentat până la 72 de ore de viață, pentru că este nevoie să testăm reacția organismului la alimente. Cu cât mai de vreme, cu atât mai bine, pentru că bolile încep să devină simptomatice în câteva săptămâni și odată apărute simptomele, tratamentul este mult mai dificil și recuperarea copilului".

Despre programele de testare disponibile în prezent, dr. Adriana Dan a explicat: "Acum testăm obligatoriu în toate maternitățile pentru trei boli: fenilcetonurie, hipotiroidie și fibroza chistică. În București se mai desfășoară un program pilot care investighează scleroza amiotrofică și pentru anul următor așteptăm acele teste care o să ne pună în evidență 18 boli de metabolism, deci vom fi de șase ori mai siguri că bebelușii care se externează sunt sănătoși. Este o speranță foarte mare și mie mi se pare important și faptul că aceste analize existau disponibile și până acum, doar contracost în sistem privat, deci acum vom avea o șansă egală la sănătate pentru toți copiii".

Responsabilitatea părinţilor: informare și controale medicale

Medicul insistă şi asupra responsabilităţii părinţilor şi a viitorilor părinţi de a se informa.

"Mi-aș dori tare mult să înțeleagă părinții care ne urmăresc acum faptul că sunt anumite afecțiuni genetice care pot fi transmise către copii, dar fără ca noi sau părinții să cunoască acest lucru. De aceea mă gândesc că este foarte important să mergem la doctor, să ne informăm, să ne documentăm".

În final, dr. Adriana Dan oferă un sfat esenţial pentru viitorii părinţi: "Este extrem de important să mergem la medic chiar preconcepțional, înainte de a vrea mămica să aibă un bebeluș, în timpul sarcinii, iar apoi să ținem legătura cu medicul neonatolog, care ne va recomanda cele mai bune investigații pentru copil, astfel încât să ne asigurăm că dezvoltarea sa va fi armonioasă".

