Centrul de Arşi de la Floreasca, retrogradat la unitate funcţională. Rogobete confirmă ancheta Parchetului

Centrul de Arşi de la Spitalul Floreasca a fost retrogradat la rang de "unitate funcţională de arşi", după scandalurile şi anchetele din ultimele luni. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că aici vor fi trataţi doar pacienţi cu arsuri de complexitate redusă, iar legislaţia va fi schimbată pentru a preveni repetarea situaţiilor grave semnalate la acest spital, potrivit News.ro.

"În spaţiul public, în ultima perioadă, au existat numeroase presiuni pentru tratarea pacienţilor cu arsuri grave în România, am demarat atunci un control la toate unităţile din ţară şi în următoarele două săptămâni, estimez eu, vom modifica legislaţia astfel încât situaţia de la spitalul Floreasca să nu se mai repete sau să fie limitată cât se poate de mult", a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a explicat că ancheta în cazul Spitalului Floreasca este derulată de Parchet.

"Ancheta este în momentul de faţă derulată de către Parchet şi nu vă pot da detalii suplimentare", a precizat Rogobete.

Articolul continuă după reclamă

Floreasca, retrogradat: din Centru de Arşi devine doar unitate funcţională

Alexandru Rogobete a mai spus că Centrul de Arşi de la Floreasca şi-a pierdut calitatea de Centru.

"Centrul de Arşi de la Floreasca şi-a pierdut calitatea de centru şi devine unitate funcţională de arşi, adică va trata pacienţi cu arsuri într-o anumită limită de arsură şi de complexitatea cazului", a declarat Alexandru Rogobete.

În vara acestui an, Lavinia Vlad a fost internată cu arsuri pe 70% din suprafaţa corpului, în urma exploziei centralei de apartament din locuinţa sa, fiind dusă la Spitalul Floreasca din Bucureşti, unde a stat 53 de zile, timp în care a fost infectată cu mai multe bacterii, în cele din urmă fiind transportată la un spital din Belgia.

Cazul Laviniei, simbol al crizei din sistemul medical

Sora sa, Alina Alexandru, şi ea pacientă în spitalul bucureştean, fiind una dintre persoanele donatoare de piele pentru Lavinia, a adus, într-o scrisoare deschisă adresată managerului unităţii sanitare, acuzaţii grave privind modul în care sunt gestionaţi marii arşi. Femeia a vorbit despre lipsa unor măsuri elementare de igienă, cum ar fi faptul că uşile rezervelor pacienţilor critici sunt ţinute deschise sau că personalul intră la ei fără a se schimba după ce vine de afară, dar şi fără mască sanitară.

Aparţinătoarea a relatat cum bolnavii nu sunt ajutaţi de psiholog, iar surorii sale nu i s-a adus nici măcar o oglindă să vadă că nu a fost desfigurată, femeia amintind, în acest context, că orice bolnav poate lupta mai eficient cu boala dacă starea sa psihică este una bună.

Candida auris, focar "ascuns" la Floreasca

Candida auris a fost confirmată la Spitalul Floreasca în toamna anului trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual, care a dus la suspendarea internărilor la Centrul de Arşi, scrie Europa Liberă. Un pacient care a fost internat la Chirurgie Cardiovasculară şi care a fost confirmat cu această ciupercă, dar şi cu alte infecţii nosocomiale, a murit în decembrie. Cazul nu apare în evidenţa autorităţilor sanitare, dar familia pacientului a depus plângere.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat,în urmă cu o săptămână, că neregulile sesizate la Centrul pentru Arşi al Spitalului Floreasca din Capitală sunt "de natură penală", motiv pentru care va sesiza Parchetul întrucât în referatul de verificare iniţial din anul 2022 "s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unităţii sanitare în referatul de aprobare al Direcţiei de Sănătate Publică". Ministrul a spus că, pe scurt, în urma controlului, a reieşit că nu există "sistem de ventilaţie HVAC", deşi în memoriul tehnic realizat de către Spitalul Floreasca şi de către fostul manager de la acea perioadă "scria negru pe alb că există", iar Direcţia de Sănătate Publică "a confirmat, din păcate, acest lucru în documente".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mergeţi în costum de baie la restaurantele de pe litoral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰