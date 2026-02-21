Vaccinarea în România a ajuns la un minim istoric. Ultimele date arată că jumătate dintre copii nu sunt imunizaţi împotriva unor boli care pot avea complicaţii grave şi care pot duce chiar la deces în unele condiţii, cum ar fi rujeola sau tusea convulsivă. Asta în condiţiile în care aceleași date arată că 8 din 10 cazuri de rujeolă la nivel european se înregistrează la noi în țară iar cazurile de tuse convulsivă au crescut de 64 de ori într-un singur an.

De ce am ajuns aici? Dezinformare - spune Ministrul Sănătăţii. Declaraţii iresponsabile - susţin unii politicieni. Medicii de familie din mediul rural, în schimb, vin cu o soluţie: reintroducerea vaccinării în şcoli.

Ce înseamnă, concret, creșterea de 64 de ori a cazurilor de tuse convulsivă într-un an, mai ales pentru camerele de gardă?

Vaccinarea în școli ar putea fi o soluție?

"Nu este neapărat o soluție. Nu cred că este un câștig foarte mare, pentru că la ora actuală Programul Național de Imunizare conține doze care se fac până la vârsta de 5 ani, iar următoarea doză de rapel se face la 14 ani. Prin urmare, vaccinarea în școli s-ar referi doar la rapelul de la 14 ani, ceea ce nu ar fi un câștig foarte mare, pentru că noi avem o acoperire vaccinală scăzută la vaccinarea din prima parte a vieții, până la 5 ani.

Deci problema este să abordăm cu curaj partea de dezinformare și felul în care populația se opune vaccinării, cum este influențată de rețelele sociale, inclusiv de medici care sunt împotriva vaccinării, pentru că avem și acest fenomen, și să venim cu tărie cu niște exemple. Iar politicienii sau persoanele publice care apar zilnic în media să aibă curaj, cei care sunt pentru vaccinare, să afirme acest lucru și să se vaccineze în fața tuturor, pentru că este deja o chestiune de sănătate publică și de siguranță națională.", a explicat medicul Sandra Adalgiza Alexiu.

Sunt mulți părinți care se tem de vaccinuri şi aleg alte căi de informare.

De unde ar trebui să-și ia informația părinţii?

"Cred că e prea târziu să spunem să vină la noi și să nu se uite pe TikTok, pentru că influența este extrem de puternică. Dar acesta este un efort care trebuie făcut de multă lume, nu numai de către medicii de familie, care, și așa, nu mai acoperă zona rurală. Știți că numărul nostru este în scădere. Acoperirea vaccinală este scăzută și din cauza faptului că pacienții nu mai au adresabilitate și nu mai au acces la medici în anumite zone. Sunt zone întregi în care nu avem medic deloc.

În momentul în care vii cu un astfel de mesaj și spui "nu te mai uita la TikTok, uită-te la mine", practic nu ajungi la cine trebuie. Oamenii aceștia nici nu se uită la noi.

Este vorba de un efort care va fi de durată. Va fi foarte greu să contracarăm situația în care am ajuns și nu este suficient să facem asta doar noi singuri. Trebuie să fie un efort național și asta s-ar putea face dacă se va conștientiza ceea ce spunem noi în acest moment, că este o chestiune de siguranță națională.", a încheiat medicul.

