Până nu demult, credeam că infarctul este o afecţiune a bărbaţilor trecuţi de o anumită vârstă. Realitatea din spitale arată însă altceva: pacienţii sunt tot mai tineri, iar printre ei regăsim şi tot mai multe femei. Medicii atrag atenţia: stres permanent, coroborat cu un stil de viaţă dezorganizat, fac femeile mult mai expuse bolilor de inimă. 1 din 10 români care suferă un infarct are sub 45 de ani.

"Orice inimă nu se golește complet de sânge, își face treaba. La mine inițial doar 12-15%. Înseamnă că era ca o roșie uitată în soare, scofâlcită, care nu mai poate funcționa cum trebuie. M-a îngenuncheat, cocoș mare de tot, puternic mă simțeam la secunda aia. Până într-un moment în care n-am mai putut să urc scări", a declarat Alexandru Cârciu, pacient.

Viaţa lui Alexandru s-a schimbat complet acum 9 ani, după o excursie la schi. Dintr-un om în toate puterile, la 37 de ani, a aflat că are probleme grave cu inima şi că trebuie să-şi monteze un defibrilator.

"Într-adevăr în momentul ăla aveam o viață foarte puternică, foarte activă, nu stăteam o zi. Defibrilatorul meu ori a funcționat, de 17 ori practic am murit. Se face liniște, se face întuneric și un șut în piept. E o sârmă înfiptă în inimă. De la primele șocuri când simt că nu e bine, mă opresc din orice. Nu mai e atât de puternică nocivitatea am pus preț și plusez foarte mult pe ce e bine și fac doar ce vreau eu", a declarat Alexandru Cârciu, pacient.

Fost organizator de evenimente şi motociclist în timpul liber, Alexandru şi-a deschis un atelier de tâmplărie modernă. Nu vrea să se oprească aici, mai ales că după 5 ani de tratament şi un cu totul alt stil de viaţă, inima lui e acum ca nouă. Nu se simte însă pregătit să renunţe la defibrilator, deşi medicii i-au recomandat asta.

150.000 de români mor anual din cauza problemelor cardiace

Alexandru a ajuns la timp la spital. 150.000 de români mor anual din cauza problemelor cardiace, inclusiv de infarct. Avem o rată a mortalităţii de 2,5 ori mai mare decât media Europei.

O boală care aparea în trecut la bărbaţii de peste 50 de ani şi peste 55 la femei, astăzi nu mai ţine cont de vârstă sau de sex. 1 din 10 pacienţi care suferă un infarct miocardic are sub 45 de ani. Infarctul loveşte însă şi mai devreme, chiar şi la 25 de ani. Este o consecinţă a stilului de viaţă modern, marcat de stres cronic.

"Tipologia e a pacientului digitalizat al zilelor noastre. Mâncând prost și nefăcând mișcare ajungi să suferi de obezitate, se dă peste cap și indicele glicemic în corp ajungi și la diabet. Ai mai multe interacțiuni și fizice și digitale îți creează un sentiment suplimentar de stres cotidian și tot stresul ăsta s-ar putea să fie cel care aprinde o bombă care stă să mocnească", a declarat medic cardiolog Ștefan Busnatu.

Stresul cronic merge mână în mână cu fumatul şi consumul de alcool. 80% din bolile de inimă ar putea fi însă evitate dacă eliminăm aceşti factori de risc, spun medicii.

Cum recunoaştem un infarct? Pe lângă clasica durere de tip "gheară", pot apărea senzaţia de sufocare, ameţeli, anxietate sau transpiraţie abundentă.

La femei, simptomele pot fi diferite şi, uneori, ignorate, fiind atipice. Se pot confrunta cu dureri de spate şi de maxilar, greaţă şi furnicături la degete.

"Din pacate femeile sunt ceva mai afectate din punct de vedere emoțional de acest stres și reactivitatea asta a organismului pe un fond destabilizat. Avem situații în care femeile ajung la menopauză precoce la 40-45 de ani și ele pierd protecția pe care estrogenul o oferea asupra vaselor de sânge inimii", a declarat medic cardiolog Ștefan Busnatu.

În Statele Unite, bolile de inimă sunt principala cauză de deces în rândul femeilor. Una din cinci moare din cauza unei afecţiuni cardiovasculare.

"Nu conduceți singuri către medic sau spital. Există o serie de motive pentru care nu trebuie să faceţi asta. Pe drum e posibil să începeţi să vă simţiţi şi mai rău şi nu o să mai puteţi ajunge sau ați putea avea un accident, ați putea răni pe altcineva", a declarat Dr. Sharonne Hayes, MEDIC The Mayo Clinic.

România are, în teorie, consultații preventive gratuite și analize de screening prin medicii de familie. Specialiștii spun însă că lipsa unui program național puternic de prevenție face ca infarctul să fie depistat adesea prea târziu.

Sfaturile specialiștilor spun ca pentru avea o sănătate de fier ar fi bine să facem sport și să fim atenți la alimentație i totodată pentru a ne elibera de stres, ar fi bine să facem activități care ne fac bine și ne relaxează mai ales în natură.

