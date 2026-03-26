Prinşi în capcana tehnologiei, copiii de astăzi fac tot mai puţin sport. Nu mai ies afară, în faţa blocului, ci "joacă" fotbal pe tabletă sau PlayStation. În timp ce la şcoală se fac tot mai puţine ore de sport, răspunderea rămâne doar la părinţi. Una tot mai greu de susţinut. Aproape jumătate dintre ei recunosc că nu au bani să-şi trimită copilul la un sport. Şi cum ar putea fi altfel, când doar echipamentul şi abonamentul, adică doar strictul necesar, costă câteva sute de lei bune pe lună, dacă nu peste o mie. Aşa au ajuns copiii României să se confrunte cu probleme precum obezitatea şi apatia cronică în lipsa ecranelor. Specialiştii spun că cel mai bun exemplu sunt părinţii! Iar dacă ei vor cu adevărat să schimbe situaţia, exista şi alternative gratuite.

Pentru Natalia din Gherla, Cluj, mişcarea înseamnă performanţă. Până la 13 ani, a încercat deja mai multe sporturi. A început cu fotbalul, însă de doi ani s-a oprit la karate, tenis şi dansuri armeneşti. "Am ales să fac sport pentru că am auzit că vine cu mai multe beneficii. Multă lume crede că karatele e numai bătaie, dar de fapt karatele e o artă. Facem mobilitate, facem forță și facem tot felul de exerciții care să ne ajute și să ne condiționăm", a declarat Natalia. Pentru că are probleme la coloană tocmai din cauza statului pe scaun, Natalia stă mult timp şi în sala de fitness.

Cât costă echipamentele, plus abonamentele la săli profesioniste cu instructori certificaţi

Dacă pentru fetiţă, singura grijă este cum să facă faţă programului încărcat, cheltuielile şi organizarea sunt în sarcina părinţilor. "Natalia face kyokushin din 2024. Nu este cel mai costisitor sport. Kimono ul a fost în jur de 300 de lei și am mai cumpărat protecții. Era mult mai scump echipamentul la fotbal. Părinții suportă transportul, cazarea și taxa de intrare la concurs. Pe două zile, în jur de 500-600 de lei", a declarat Nicoleta Prunean, mama Nataliei. Dar copiii cresc foarte repede, aşa că echipamentul trebuie schimbat la fiecare sezon. La fotbal, de exemplu, ghetele, echipamentul şi protecţiile ajung până la 700 de lei pe lună. La tenis, numai racheta şi încălţămintea pot depăşi 1.000 de lei.

Articolul continuă după reclamă

La toate acestea se adaugă abonamentul lunar. Antrenamentele de karate şi de fotbal pleacă de la 150 de lei pe lună, iar înotul şi gimnastica de la 250 de lei. Pentru sporturi mai costisitoare ca tenisul, hocheiul sau echitaţia, părinţii plătesc de la 400-500 de lei pe lună şi pot ajunge chiar şi la câteva mii. "Se duc destul de mult costurile si ajungem iar la un cerc vicios pentru ca parintii se chinuie sa faca bani ca sa duca copilul la sport si in acelasi timp nu au timp pentru asta", a declarat Catrinel Argintaru, psihoterapeut și expert în parenting. Iar timpul costă. În marile oraşe, să-ţi duci copilul la o activitate extraşcolară înseamnă şi cel puţin o oră pierdută pe drumuri. Dacă adăugăm şi carburanţii sau abonamentul la transportul în comun, suma creşte cu alte câteva sute de lei.

Natalia este un caz fericit. Un sondaj recent arată că 81% dintre copiii români nu fac niciun fel de sport în afara orelor de educaţie fizică. 41% dintre părinţi recunosc că nu au bani să le susţină pasiunile sportive. Şi atunci, pentru mulţi dintre ei, alternativa cea mai rapidă şi uşoară de a-şi ţine copiii ocupaţi rămân ecranele. Într-o lume în care telefoanele aproape că au devenit o extensie a mâinii noastre mișcarea din păcate ajunge pe locul 2. E foarte importantă pentru o dezvoltare armonioasă, somn mai bun și multă energie. În schimb statul în fața ecranelor duce la dificultăți de concentrare, de postură și lipsa unui somn odihnitor. Concluzia e simplă: echilibrul e esențial, iar joaca și statul în aer liber ar treb să facă parte din rutina noastră zilnică.

În caz contrar, copiii sedentari de azi vor deveni adulţii sedentari de mâine. Cu boli cronice, kilograme în plus sau încredere în sine scăzută. Şi totuşi, pentru părinţii care nu caută performanţă, există câteva opţiuni gratuite. De la baze sportive publice, la skateparkuri şi complexe universitare care oferă acces la badminton, baschet sau dansuri. "Mișcare ar trebui să facem zilnic la un nivel de mers, urcat scări, o joacă în casă. Putem să facem pe covorul de acasă câteva exerciții de mobilitate. Le recomand să iasă la plimbare, să facă o întrecere cu copiii, să găsească niște jocuri sportive care să îi atragă în această capcană. Pentru că asta trebuie să însemne pentru copii sportul: o joacă frumoasă", a declarat Anca Bucur, campioană mondială fitness. Cel mai bun exemplu rămânem noi, părinţii. Să ne punem pe off viaţa din online şi să ne facem timp să ieşim cu ei în parc. Altfel, cu tendinţele actuale, estimările sunt sumbre: peste 4 ani, aproape 500.000 de copii din România vor suferi de obezitate.

Anita Lasculescu Like

Întrebarea zilei Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰