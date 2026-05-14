Hotărâre controversată în Italia. Un copil de 4 ani are oficial doi taţi şi o mamă

Decizie istorică în Italia: un copil de patru ani are oficial trei părinţi. Magistrații din Bari au recunoscut oficial drepturile parentale pentru doi tați și o mamă.

de Redactia Observator

la 14.05.2026 , 14:49
Copilul s-a născut în Germania, iar tatăl său biologic este căsătorit cu un alt bărbat de peste zece ani.

O prietenă de familie a acceptat rolul de mamă, însă a lăsat nou-născutul în grija celor doi bărbați.

Tatăl nebiologic, cetățean italo-german, a adoptat ulterior copilul în baza legislației germane, însă a solicitat ca adopția să fie recunoscută și în Italia.

O autoritate locală a respins cererea, suspectând că minorul ar fi rezultat în urma unei mame surogat în străinătate, practică interzisă de legislația promovată de guvernul conservator italian.

Ulterior, o curte de apel din orașul Bari, din sudul Italiei, a anulat această decizie, stabilind că nu există dovezi privind o sarcină surogat.

Hotărârea, care este definitivă, face ca Italia, la fel ca Germania, să recunoască situația juridică a copilului cu doi tați și o mamă.

"Nu a existat nicio înțelegere secretă de mamă surogat aici, este vorba despre trei persoane care vor să fie părinții acestui copil, iar instanța a recunoscut acest lucru", a declarat Pasqua Manfredi, avocatul unuia dintre tați, pentru Reuters.

Decizia a fost pronunțată în ianuarie, dar a fost făcută publică în contextul în care Italia a marcat a zecea aniversare de la legalizarea parteneriatelor civile între persoane de același sex. 

Decizia intanţei a fost aspru critiată de grupuri catolice conservatoare.

