Cum poate ajuta vremea la prevenirea stopurilor cardiace

O scădere a temperaturilor poate anunța o creștere a cazurilor de stop cardiac cu una până la trei zile înainte, arată un studiu realizat pe 114.000 de pacienți. Cercetătorii din Ungaria au creat un model care combină datele meteo cu cele ale ambulanței pentru a putea prezice când numărul de stopuri cardiace are o probabilitate de creştere.

Cercetătorii au descoperit că datele meteorologice ne pot ajuta la estimarea unei creşteri a numărului de stopuri cardiace cu până la trei zile înainte. Studiul publicat în revista Public Health a analizat datele medicale a peste 114.000 de persoane colectate între 2018 şi 2023, comparându-le cu mai mulţi factori, precum temperaturile, viteza vântului, presiunea atmosferică, umiditatea şi calitatea aerului.

Rezultatele arată că temperaturile scăzute reprezintă un factor de risc important. Fiecare scădere cu 1°C a temperaturii medii a fost asociată cu o creștere de 1,4% a cazurilor zilnice, iar iarna s-au înregistrat cu aproape 18% mai multe evenimente decât vara, potrivit Mirror. De asemenea, o scădere a temperaturii zilnice cu mai mult de 5°C poate indica o creștere a riscului de stop cardiac. Efectele pot apărea la un interval de până la trei zile.

Cercetătorii au declarat că aceste constatări „sugerează, prin urmare, că nu doar scăderile bruște de temperatură pot reprezenta un risc, ci și temperaturile mai scăzute în general”.

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Dr. Endre Zima, profesor la Centrul de Boli Cardiovasculare al Universității Semmelweis și cercetător principal al studiului, a declarat: „Într-un studiu anterior, am analizat modul în care frigul și căldura extremă afectează incidența stopului cardiac extraspitalicesc. De data aceasta, am făcut un pas mai departe și am investigat dacă modelele meteorologice ar putea fi utilizate pentru a prezice când este probabil să apară numere mai mari decât media de cazuri. Dacă acest lucru se dovedește fezabil, serviciile de ambulanță și spitalele s-ar putea pregăti pentru o cerere crescută cu câteva zile în avans”.

Echipa de cercetare a realizat un model predictiv pe baza datelor meteo și ale serviciilor de ambulanță. Dr. Adam Pal-Jakab, medic rezident și doctorand la Centrul de Boli Cardiovasculare al Universității Semmelweis, a declarat: „Combinând datele meteorologice și cele ale serviciului de ambulanță, modelul ar putea prezice cu una până la trei zile în avans când numărul de stopuri cardiace extraspitalicești este probabil să crească peste medie. Nu estimează riscul unui individ, ci mai degrabă numărul de cazuri preconizate la nivel național”.

Sistemul este conceput pentru a ajuta spitalele și pacienții cu boli cardiovasculare să se pregătească din timp.