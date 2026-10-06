Nici nu au căzut bine primele frunze, că s-au şi umplut cabinetele de recuperare medicală. Frigul brusc produce mai repede decât v-aţi putea închipui schimbări în organismul nostru. Şi dureri, parcă se confirmă exact ce spuneau părinţii şi bunicii noştri, că ne trage curentul. Pentru unii, corpul devine un barometru mai precis decât prognoza meteo. Iar pentru faptul că articulațiile par să "simtă" schimbarea de sezon există și explicații științifice.

"Am proteză la genunchi, l-am avut rupt. De la vreme, îmi vine să îl tăi de durere", spune o persoană.

Scăderea temperaturilor vine la pachet cu mâini amorțite, încheieturi rigide și genunchi care dor la fiecare pas. Diminețile devin o luptă cu un spate înţepenit, greu de dezmorțit după somn. Însă cel mai greu este pentru cei care au în istoric cicatrici, fracturi sau operații. Pentru ei, debutul sezonului rece este de-a dreptul chinuitor: simt schimbarea vremii înainte să o anunţe meteorologii.

Este și cazul lui Costel. În urmă cu 5 ani, a suferit un accident de muncă grav în care era să își piardă un deget. Deși intervenția chirurgicală a fost un succes, a rămas cu dureri.

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"Degetul ăsta mă doare tot timpul mai ales ca a venit frigul. Trebuie să stau cu mănuşă", spune Costel, bărbat de 69 de ani.

Explicaţiile medicilor pentru simptome

Nu este doar o somatizare, medicii au explicații ştiinţifice pentru aceste simptome.

Au o sensibilitate la nivelul articulațiilor și, atunci când presiunea scade, în interiorul articulației se produce o dilatare a capsulei și apare durerea, explică Laura Panait, medic de familie. Vasele se strâng, nu mai este irigat țesutul și apare durerea.

În lupta cu durerea, fiecare apelează la ce are prin casă. Mulți caută salvarea în cutia cu medicamente, alţii în leacurile băbeşti.

Mulţi apelează la leacuri băbeşti

O frunză de varză, o sticlă cu apă caldă sau o plimbare în parc? Când ne dor articulațiile, fiecare are propriul remediu. Dar nu tot ce am învățat de la bunici are și dovezi medicale. Astăzi punem leacurile băbești față în față cu explicațiile specialiștilor și aflăm ce putem face ca să ne protejăm articulațiile în sezonul rece care urmează.

"O parte dintre ele au efect de vasodilatație. Se încălzește articulația și avem senzația de bine. În cazul compreselor cu varză, varza conține sulf și glutamină, care au fost demonstrate ca având efect antiinflamator", explică Laura Panait, medic de familie.

Durerile de articulații nu mai țin cont de vârstă. Le simt și tinerii care petrec ore întregi pe scaun, în fața calculatorului sau a telefonului, le au și cei trecuți de 60 de ani.