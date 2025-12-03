Antena Meniu Search
Femeie umilită și ignorată în ultimele clipe de viaţă la spitalul din Turda. Soţul a obţinut daune morale

Un caz revoltător de lipsă de empatie și umanitate a zguduit sistemul medical din Cluj. Un bărbat a primit în instanță daune morale, după ce a reclamat modul în care soția lui, internată la Spitalul Municipal Turda, a fost tratată în ultimele zile de viață.

Soția bărbatului a fost internată pe secția de oncologie a Spitalului din Turda, având cancer în fază terminală cu metastaze încă de la început. Bărbatul i-a cerut medicului curant să-și poată supraveghea soția și seara, așa cum făcea și acasă, având în vedere că este singură în salon și starea a început deja să-i se deterioreze.

Bărbatul a povestit în faţa instanței că femeia a fost lăsată fără sprijin medical și moral chiar și atunci când starea i s-a agravat, dar lui tot nu i s-a permis să-i fie alături. Atunci când a insistat la doctorița respectivă, aceasta i-a răspuns pe un ton arogant, citez: "ești turc, nu înțelegi, tot nu te las".

Mai mult parcă în răzbunare, cei de pe secția de oncologie, deși femeia a devenit immobilizată la pat și nu se mai putea descurca singură, au decis să interzică accesul oricărui aparținător, fără a putea să primească sprijin din partea cuiva. Pentru lipsa totală de empatie și de omenie de care a dat dovadă medicul respectiv, bărbatul s-a adresat instanței și a obținut și daune. Inițial, judecătoria din Turda a acordat 50.000 de lei pentru fiecare parte, dar ulterior, Tribunalul Cluj a decis să reducă aceste daune.

Astfel, bărbatul trebuie să primească 10.000 de lei pentru suferința pe care spitalul i-a provocat-o femeii și 15.000 de lei pentru suferința pe care i-a provocat-o lui. Doctorița respectivă a fost cercetată disciplinar și în cadrul spitalului din Turda, însă s-a decis să fie sancționată doar cu un avertisment scris. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată în continuare.

