Pe măsură ce temperaturile din termometre scad, cresc cazurile de viroze și gripă. Lovesc mai ales copiii şi vârstnicii, iar medicii avertizează că acest lucru e cauzat şi numărului mic de vaccinări. Sezonul trecut peste 70 de oameni au murit din cauza gripei.

Spitalele sunt tot mai aglomerate, iar holurile camerelor de gardă sunt pline de pacienți. Deşi suntem abia la începutul iernii, ritmul prezentărilor crește de la o zi la alta. "La camera de gardă a acestui spital de copii din Capitală, doar până la ora 14, peste 60 de copii au ajuns cu părinţii lor cu simptome de infecţie respiratorie. Zece dintre ei au fost deja diagnosticaţi cu gripă, iar unii au rămas chiar internaţi", spune Marko Pavlovici, reporter Observator.

Specialiştii sfătuiesc părinţii să nu se prezinte la urgenţe înainte de-a trece pe la medicul de familie

Specialiştii sfătuiesc părinţii să nu se prezinte la urgenţe înainte de-a trece pe la medicul de familie, decât atunci când simptomele pun viaţa copilului în pericol. "De obicei, virozele respiratorii au simptome destul de ușoare și acestea pot fi gestionate în siguranță acasă, dar atunci când starea generală a copilului este una proastă, este somnolent, febra este înaltă, nu se hidratează corespunzător, atunci se impune un consult medical", a declarat Ioana Codreanu, medic pediatru. Gripa debutează de regulă brusc cu febră puternică fără să cedeze la antitermicele uzuale. Când e însoţită de tuse şi o stare generală de rău, e nevoie de tratament în spital în mare parte din cazuri.

"Gripa este o infecție virală pe care nu trebuie s-o luăm în glumă, pentru că la pacienții cu factor de risc poate fi extrem de gravă și poate decompensa bolile cronice ale pacientului nostru și să se ajungă până la spitalizări sau, doamne ferește, chiar deces", a declarat Rodica Tănăsescu, medic de familie. Aproape 50 de cazuri de gripă au fost confirmate până acum clinic. "Ne așteptăm ca în cursul acestei luni să fie o creștere importantă până la urmă iarna și intră în drepturi și ne așteptăm să fie o creștere într-adevăr și mai mare. Eu cred că trebuie gândit la nivel de prevenție", a declarat Adrian Marinescu, manager Institutul "Matei Balş". Peste 1 milion de persoane s-au vaccinat antigripal până acum, cei mai mulţi dintre fiind în categoriile vulnerabile.

