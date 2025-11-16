Măsuri după moartea fetiţei la dentist. Ministrul Rogobete: Clinica este suspendată

Continuă ancheta în cazul Sarei, fetiţa de 2 ani care a murit pe scaunul dentistului, în urma unei anestezii. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că activitatea clinicii de stomatologie din Bucureşti este suspendată. El a precizat că după ce va avea raportul final al verificărilor făcute de reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, atunci va lua o decizie administrativă, adăugând că nu va interveni în ancheta care se află în desfăşurare.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică, la Antena 3 CNN, că acea clinică stomatologică din Bucureşti nu avea autorizaţie de funcţionare pentru sediul unde a avut loc intervenţia în cazul fetiţei care a decedat.

"Clinica este suspendată în conjunctura anchetei, după ce o să văd raportul final o să iau o deciziei o decizie administrativă. În acel spaţiu nu erau respectate normativele, nu existau echipamentele şi dotarea minimă necesară pentru a putea desf o anestezie generală în cond de siguranţă. Pentru clarificarea lucrurilor, are două sedii, pentru primul sediu lucrurile sunt în regulă sediul nou în care a avut loc această dramă nu corespunde şi nu respectă dotările minimale", a declarat ministrul Rogobete.

Clinica anunţă o analiză internă

Clinica unde a avut loc tragedia a transmis un nou comunicat de presă. Reprezentanţii unităţii spun că "sediul în care a avut loc intervenția avea aviz de funcționare, însă autorizația sanitară finală era în curs de finalizare. Aceasta este o problemă exclusiv administrativă, care aparține conducerii".

În contextul incidentului tragic petrecut într-unul dintre sediile noastre, Crystal dental clinic srl transmite următorul punct de vedere oficial:

Situația autorizării sediului

Sediul în care a avut loc intervenția avea aviz de funcționare, însă autorizația sanitară finală era în curs de finalizare. Aceasta este o problemă exclusiv administrativă, care aparține conducerii.

Personalul medical nu a fost informat că autorizația nu era încă emisă și nu a avut nicio implicare în acest proces. În ceea ce privește dotările, confirmăm că locația era echipată cu toată aparatura și materialele medicale necesare, conforme cerințelor legale în vigoare.

Suspendarea activității

Activitatea în acel sediu a fost suspendată imediat. Tratamentele pacienților au fost relocate în celelalte clinici Crystal Dental Clinic, care sunt complet autorizate.

Situația anchetei

Cauza medicală a incidentului este în curs de investigare de către instituțiile abilitate – medicină legală, organele de anchetă și Colegiul Medicilor. În acest moment, nu există nicio concluzie oficială care să lege situația administrativă de cauza medicală a decesului.

Pe durata intervenției de urgență, întreg personalul medical a acționat cu un singur obiectiv: salvarea pacientei. Nu au fost chemate persoane din exterior. Singurul nostru interes este aflarea adevărului. Crystal dental clinic srl cooperează integral cu toate autoritățile și pune la dispoziție toate documentele solicitate.

Analiza internă

Am inițiat o analiză internă completă pentru a stabili:

- cum s-a ajuns ca activitatea să înceapă înainte de finalizarea autorizării,

- unde au existat vulnerabilități administrative,

- ce măsuri trebuie implementate pentru a preveni repetarea unei astfel de situații.

Această analiză vizează exclusiv procedurile administrative și nu personalul medical.

Poziția clinicii față de familie

Regretăm profund pierderea suferită. Este o tragedie care ne afectează pe toți, iar gândurile noastre sunt alături de familie. Vom continua să oferim autorităților tot sprijinul necesar pentru stabilirea adevărului. Crystal dental clinic srl va comunica public pe măsură ce vom avea informații confirmate oficial.

Tragedia din Bucureşti ar putea schimba legea

Ministrul Sănătăţii a propus ca intervenţiile chirurgicale stomatologice cu anestezie generală să se poată desfăşura şi în spitalele publice. "Acesta este şi motivul pentru care am propus şi săptămâna viitoare vor urma o serie de întâlniri pentru acest lucru, ca intervenţiile chirurgicale stomatologice, în special care se desfăşoară cu anestezie generală, să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice, în regim de spitalizare de zi.

De ce în spitalele publice? Pentru că acolo există o infrastructură ATI corespunzătoare şi în cazul în care apar astfel de complicaţii urgente să se poată interveni pentru a evita astfel de drame", a explicat ministrul Sănătăţii.

El a precizat că raportul pe care îl va întocmi Ministerul Sănătăţii va contribui la ancheta procurorilor. "Mâine când voi avea raportul final al inspecţiei vom decide care sunt măsurile administrative clare, dar vă reamintesc că există o anchetă procurorilor în desfăşurare şi cel mai probabil că raportul nostru va contribui la această anchetă.

Eu voi trimite către Parchetul General toate concluziile de natură medicală. În paralel Colegiul Medicilor realizează o anchetă disciplinară pentru a identifica dacă discutăm sau nu despre malpraxis şi raportul acestora va fi transmis către Parchet", a transmis Alexandru Rogobete.

