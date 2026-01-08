Antena Meniu Search
Medicii trag un semnal de alarmă, după vacanţa şcolară: Numărul copiilor cu viroze şi gripă e în creștere

Astăzi începe şcoala, iar medicii avertizează: numărul copiilor cu viroze e în creștere. Iar întoarcerea în colectivitate va fi un catalizator pentru infecţii. Părinții sunt sfătuiți să nu trimită elevii bolnavi la cursuri. În spitale cu greu se mai găsesc locuri pentru pacienţi. 

Ultima săptămână a dat peste cap sistemul medical. Peste 12.000 de cazuri de gripă și mai mult de 70.000 de viroze respiratorii au fost raportate la nivel național. Cei mai vulnerabili sunt copiii. "S-a trezit noaptea, avea dureri, nu mai putea să înghită şi când ne-am uitat avea roşu. Şi febră mare care nu ceda la antitermice"

Sute de mici pacienţi ajung zilnic în camera de gardă cu tuse, febră şi stări de moleşeală. Primele zile de școală sunt critice. Un copil bolnav, ajuns într-o clasă aglomerată, poate declanșa rapid un focar.

"E vorba şi de autoizolare care nu e obligatorie, dar e de bun simţ ca în momentul în care nu ai simptome să nu mergi în comunitate, să nu vii în contact cu ceilalţi pentru că vei transmite, transmiterea se va face în pata de ulei, şi poate ceilalţi vor face forme severe", a declarat Adrian Marinescu managerul Institutului Matei Balş. 

"Este bine să nu ducem copiii în colectivitate atunci când apar semne de viroze respiratorii sau când avem copii cu gripă. Ideal ar fi să tratăm acasă să nu avem o epidemie la nivel şcolar", a transmis Camelia Paun, medic pediatru.

Spitalele sunt deja sufocate, pentu că sezonul de gripă a început mult mai devreme. Din 200 de prezentări pe zi în Capitală, cel puţin 50 de bolnavi rămân internaţi. "Groaznic mă simt, am gripă da, febră, frisoane, greaţă, tuse, dureri de cap insuportabile".

Angajaţii îşi pot lua până la 45 de zile de concediu medical pe an pentru un copil, dar în cazuri excepţionale durata se poate prelungi până la 90 de zile. Concediul este plătit integral și se acordă pentru rude sau persoane din aceeași casă, cu o cerere scrisă depusă la angajator.

Noul modul şcolar începe astăzi, pe 8 ianuarie, iar următoarea vacanţă pentru cei mici este peste patru săptămâni.

