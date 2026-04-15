Mit spulberat de cercetătorii de la Harvard. Standardul de 10.000 de paşi zilnic este fals

Standardul de 10.000 de pași pe zi este un mit, potrivit unui studiu publicat în British Journal of Sports Medicine. Cercetătorii de la Universitatea Harvard arată că femeile în vârstă își pot reduce semnificativ riscul de deces prematur parcurgând doar 4.000 de pași pe zi - chiar și o singură dată.

Cercetarea a inclus 13.547 de femei fără boli cardiace și cancer, cu vârsta medie de aproximativ 72 de ani. Concluzia principală este clară: volumul total de pași parcurși contează mai mult decât frecvența activității, potrivit The Independent.

Femeile care făceau 4.000 de pași pe zi, o dată sau de două ori pe săptămână, aveau un risc cu 26% mai mic de deces din orice cauză. Riscul de boli cardiace scădea cu 27%, față de femeile cu un stil de viață sedentar.

Atingerea aceluiași obiectiv în trei zile pe săptămână a adus rezultate și mai bune. Riscul de deces prematur a scăzut cu 40%, iar riscul de boli cardiace s-a redus cu 27%.

Articolul continuă după reclamă

Un nivel mai ridicat de activitate - între 5.000 și 7.000 de pași - a dus la reduceri suplimentare, dar mai modeste. Riscul de deces a fost cu 32% mai mic. Riscul cardiovascular s-a stabilizat însă la 16%.

Cercetătorii au ajuns la concluzia că "numărul de pași pe zi, mai degrabă decât frecvența zilelor pe săptămână, este factorul determinant cheie". Nu există un model "mai bun" sau "cel mai bun" pentru a obține beneficii prin mersul pe jos.

Concluzia lor practică: "Persoanele pot desfășura activitate fizică în orice mod preferat".

Pe baza rezultatelor, cercetătorii propun revizuirea ghidurilor de activitate fizică pentru femeile în vârstă. Recomandarea lor: cel puțin 4.000 de pași pe zi, timp de una sau două zile pe săptămână, este suficientă pentru a reduce mortalitatea și riscul cardiovascular.

Studiul contrazice astfel unul dintre cele mai răspândite sfaturi din domeniul sănătății. Obiectivul de 10.000 de pași, promovat intens în ultimele decenii, nu are o bază științifică solidă pentru toate categoriile de vârstă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰