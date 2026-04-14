Un vis născut într-o sală de clasă din Constanța a prins aripi până peste ocean. Vorbim despre Cristian Coceangă, un elev de clasa a XII-a, care a fost admis la Harvard University, una dintre cele mai prestigioase universități din lume. Tânărul a obținut și o bursă integrală de peste un milion de dolari, iar vestea că, din toamnă, va trăi visul american a venit cu o emoție copleșitoare.

Cu emoție pură și o bucurie greu de descris - aşa a primit Cristian Coceangă vestea că a fost admis la Harvard. Iar după ani de muncă, drumul lui, început acum patru ani la Liceul Teoretic Decebal din Constanța, s-a transformat într-o poveste de succes.

Visul care a devenit realitate

"Primul meu vis a fost de a intra la o facultate din străinătate, cu o bursă completă, pentru ca părinţii mei să nu aibă această grijă de a-mi plăti facultatea. Nu m-am gândit niciodată că o să fie Harvard facultatea la care voi intra", a declarat Cristian Coceangă, elevul admis la Harvard.

În spatele acestei reușite nu stau doar note bune, ci pasiune, curaj și dorința de a face diferența. Cristian a urcat pe scene de public speaking și a încercat să apropie tineri de subiecte care, de multe ori, par greu de înțeles.

"Procesul a fost unul de durată. De vreo doi ani am început să lucrez intens, cumva să-mi creez profilul. Am avut o comunitate în spate, care m-a ajutat, comunitatea "Vreau să studiez în America", a mai spus Cristian.

O premieră pentru liceul din Constanța

Şi părinţii au pus o cărămidă la visului lui Cristian. Acum, însă, bucuria se amestecă cu emoția despărțirii. Mama lui recunoaște că distanța va fi cea mai grea încercare.

"Ca părinte sunt extrem de mândră, mă bucur tare mult pentru el. A muncit foarte mult pentru a ajunge acolo", a transmis Aura Coceangă, mama tânărului.

Admiterea lui Cristian la Harvard University nu este doar o victorie personală, ci și un moment istoric pentru liceul său, fiind primul elev care ajunge la o universitate de peste ocean.

"Sunt foarte mândră de tine. Să-ţi dai drumul la aripi. Să zbori acolo unde ai visat", a precizat Liliana Scinarciuc, directoarea Liceului Teoretic Decebal.

Un nou început la Harvard

"Am fost cu toţii foarte fericiţi, foarte emoţionaţi. Sunt foarte mândră de el pentru că a reuşit", a subliniat Andreea Rădulescu, colega lui Cristian.

Din toamnă, Cristian își începe visul american la Harvard, cu o bursă integrală de peste un milion de dolari.

