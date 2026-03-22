Nu de puţine ori am auzit că nu este bine să mâncăm seara, după ora 18, pentru că ne îngrăşăm. Specialiştii însă ţin să demonteze acest mit. Ba chiar unele studii spun că dacă ne băgăm la somn înfometaţi este mai rău decât dacă luăm o gustare înainte de culcare.

De ce ne e foame seara: biologie, nu lipsă de voinţă

Grelina (hormonul foamei) crește natural seara; leptina (sațietatea) e mai slab percepută. Foamea are maxim biologic în jurul orei 20:00, independent de cât ai mâncat.

Articolul continuă după reclamă

Deficit caloric din zi -> corpul cere compensație seară.

Privare de somn -> crește grelina, scade leptina.

Stres + oboseală -> scad resursele de autocontrol, crește pofta de confort food.

Diferența importantă: foame (ai mânca orice) vs poftă/craving (vrei exact ciocolată)

Mâncatul seara îngraşă? Ce spun studiile

"Mâncatul înainte de somn îngrașă automat" = MIT. A adormi flămând poate fi mai rău: crește cortizolul -> somn prost -> poftă de dulce a doua zi.

Cina poate ajuta la adormire - creșterea insulinei relaxează corpul. Contează caloriile totale zilnice, nu ora la care mănânci.

Sindromul Mancatului Nocturn (NES) - tulburare clinică reală: 1-1,5% populație, 6-16% obezi.

Ce să mănânci şi ce să eviţi seara

Gustare ideală: ~200 kcal, cu 2-3h înainte de somn.

Bune: triptofan (iaurt grecesc, ouă, curcan, semințe dovleac), melatonina naturală (vișine, nuci), fibre + proteine, carbohidrați complecși (ovăz, cartofi fierți).

Evită: cafeină, grăsimi/picant/acid (reflux), zahăr/sucuri (somn agitat), alcool (perturbă somnul profund).

Strategii practice

Mănâncă suficient în timpul zilei - mesele regulate previn compensarea de seară.

Nu ține junk food în casă - controlul mediului > voință.

Pregătește gustări de urgență: morcovi + iaurt grecesc, shake proteic.

Culcă-te mai devreme -mai puțin timp treaz = mai puține tentații.

Creează un ritual pre-somn relaxant (30-60 min) - citit, ceai, jurnal.

"Închide bucătăria" - stabilește un moment clar după care nu mai mănânci.

Mâncatul seara e firesc și acceptabil, dacă ești atent la cantitate și compoziție. O gustare ușoară de 200 kcal, cu 2-3h înainte de somn, e perfect. Folosește rațiunea, nu miturile.

Mihail Pautov

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰