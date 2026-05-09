Weekend plin de savoare la Suceava. Timp de două zile, gurmanzii sunt invitaţii să savureze cele mai interesante preparate afumate. Vorbim atât despre porc şi pui, cât şi despre peşte, acompaniate bineînţeles de garnituri, salate şi diferite sosuri.

Angela Bertea, reporter Observator: Bunătăți din carne de pui, porc, pește, miel și vită, toate sunt pregătite la smoker, cu foc de lemne de fag. Ştiți cum se spune că dragostea trece prin stomac, iar fericirea începe, Gabi, mai exact de unde?

Bucătar: Fericirea începe cu răbdare, cu lemn de fag și cu multă, multă pasiune. E ceea ce punem noi de fiecare dată când ne apucăm de gătit la fumătoarele noastre, cele 10 pe care le avem aici. Ne-am apucat de făcut și ceafă de vită, și brisket de vită, și gât de miel, pulpe de pui, aripioare de pui, somon. Avem mai multe tipuri de cărnuri aici, pe care le vom da gata până la ora 16, dar cei care vin la eveniment vor putea degusta aceste preparate până la finalul evenimentului.

Angela Bertea: Și mâine, de altfel, aveți și mâine treabă?

Bucătar: Și mâine avem la fel, începem la ora 12 și terminăm până când nu mai avem lumină. Avem pregătite 10 preparate pentru mâine și aici avem inclusiv o tartă cu mere pregătită de unul dintre colegii noștri. Iar tot ce vedeți aici este, într-adevăr, gătit la smoker, gătit la lemn de fag și gătit cu multă pasiune.

Angela Bertea: Spuneați că sunt 10 fumători, ele au fost puse la treabă.

Bucătar: Avem două bucăți de ceafă de vită, undeva în total 30 de kilograme, avem piept de vită, undeva la vreo 40 de kilograme, și avem un piept de porc rulat, undeva la vreo 40 de kilograme. Acestea sunt piesele mari, în rest tot ceea ce vedeți în imagine sunt piese gătite 100% pe smoker, cu lemn de fag și multă pasiune.

Angela Bertea: Așadar, cam aceasta este atmosfera de aici, de la noi din Suceava. Plouă un pic, dar nu este nicio problemă. Dacă plouă, vorbim de abundență, vorbim de bogăție, în cazul de față vorbim despre bogăția gusturilor.

