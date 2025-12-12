Cum suntem în Postul Crăciunului, tot mai mulți români aleg să-l ţină nu doar ca pe o tradiție religioasă, ci ca pe o pauză bine-venită înaintea maratonul culinar de sărbători. Iar când scoatem din meniu carnea, grăsimile grele și alimentele ultraprocesate, corpul primeşte o resetare. Specialiștii avertizează însă: postul nu înseamnă automat și slăbit. Dacă înlocuim friptura cu pâine, cartofi și paste, perioada de abținere se poate transforma rapid într-o surpriză… pe cântar.

Sunt doar câteva dintre preparatele pe care oamenii aleg să le consume în post. Iar dacă pentru unii e un gest de credință, pentru alţii Postul Crăciunului e ca o pauză bine-meritată după luni întregi de mese grele și excese alimentare.

"Pentru sănătate, cel mai important e să ţii post. Spală corpul, spală organismul omului postul".

"Pentru că este foarte bun pentru sănătate şi ca religie, pentru că aşa ne-au crescut părinţii de mici", spun oamenii.

Articolul continuă după reclamă

"Scoţând din alimentaţie carne, ouă, lactate, automat ajutăm la scăderea colesterolului. Scade şi glicemia în același timp", spune Anca Bodislav, medic nutriţionist.

Iar pentru cei nu au timp să gătească, restaurantele au schimbat tactica: au scos la înaintare preparate de post, iar interesul clienților e atât de mare încât bucătării abia fac față comenzilor.

"În această perioadă, cererea este destul de mare şi ne face plăcere că avem clienţi care încă mai ţin post. Care este produsul preferat de oameni în această perioadă? Varză călită cu fasolea bătută sau sarmalele de post şi ciorba de verdeţuri", spune Daniela Brănescu, reprezentanta unui restaurant.

Medicii spun însă că postul nu înseamnă automat şi o pierdere în greutate, ba din contră. Dacă înlocuim friptura cu porții mari de pâine, paste sau cartofi, riscul să ieșim din post cu mai multe kilograme în plus, este uriaş.

"Poate să vină şi cu un efect negativ, pentru că la sfârşitul postului te poţi trezi mai gras decât înainte să începi postul din cauza combinaţiilor alimentare pe care anumite persoane le fac", spune Anca Bodislav, medic nutriţionist.

Un studiu realizat recent arată că 42% dintre persoanele care ţin post, o fac pentru a-i da organismului o resetare înaintea maratonul culinar de sărbători, ci nu pentru o curăţare sufletească.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰