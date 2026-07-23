Se conturează o criză fără precedent pe piaţa carburanţilor. Barilul de petrol a sărit de 100 de dolari, iar din cauza celor două războaie sunt blocate importurile de ţiţei. Motorina se apropie deja de 10 lei la pompă, iar benzina de 9 lei. În acest context, premierul intermiar a convocat o şedinţă la Guvern, iar în parlament se pregătesc măsuri pentru plafonarea preţurilor.

"Sunt fără cuvinte. Încercăm să lăsăm maşina pe dreapta, de multe ori. Reuşiţi? Încerc, fac tot posibilul. Deja a devenit un lux maşina", spune o persoană.

Ne apropiem din nou de pragul de 10 lei pe litru, la motorină si 9 lei la benzina

"Asta-i situaţia, nu numai locală, internaţională. Sunt pensionar, circul mai puţin", spune altă persoană.

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"Nu mă interesează preţurile. Am nevoie de maşină. E scump, nu e scump, trebuie să circulaţi, nu? Vorbiţi cu Trump şi pe urmă reglăm şi preţurile. It is what it is. Nu putem influenţa asta. Ieri a fost un blocaj sinistru în Bucureşti, nu e prea scumpă.", spun oamenii.

Benzina s-a scumpit cu 4% în ultimele 30 de zile, ceea ce înseamnă că pentru un plin de benzină plătim acum mai mult cu 18 lei. Asta în timp ce preţul motorinei a crescut cu 6,5%, iar plinul ne costă mai mult cu 30 de lei.

Motorina ar putea ajunge la 11 lei pe litru, estimează specialiștii

"Situaţia din Orientul Mijlociu pare că nu se stabilizează. Bariul de petrol este vândut la un preţ cu aprox 50% mai mare decât cel de dinaintea războiului. Vedem totodată o depreciere a leului, în raport cu dolarul", spune Adi Vintilă, expert energie.

Barilul de petrol a trecut de 100 de dolari

Iar situaţia din Orient pare că se agravează de la o oră la alta. Kazahstan a oprit livrările de petrol după ce două petroliere care transportau țiței kazah au fost atacate cu drone în Marea Neagră. România cumpără 60% din petrol din Kazahstan.

"Rafinăria Petromia rafinează în general petrol kazah. Noi importăm cam la 80% din necesarul de ţiţei şi mai bine de jumătate vine din Kazahstan. Acum, întreruperea nu va fi probabil la fel, amplă şi extinsă, cum e cea din Hormuz. E posibil să facem faţă cu ce stocuri avem şi să nu intrăm într-o criză de aprovizionare", explică Corina Murafa, expert energie.

Teoretic, timp de două luni, ne-am putea asigura consumul din stocurile de rezervă.

Rompetrol, principalul beneficiar din România al petrolului kazah, dă asigurări că va lua toate măsurile necesare pentru compensarea deficitului și asigurarea continuității aprovizionării.

Ministerul Energiei caută surse alternative de aprovizionare şi ia în calcul o nouă intervenţie pe piaţa carburanţilor.

Bogdan Ivan, fostul ministru PSD al Energiei, a iniţiat un proiect de lege prin care se re-instituie situația de criză pe piața carburanților. Proiectul prevede reducerea accizei la motorină, cu 30 de bani pe litru, dar şi reducerea cotei de TVA la 19% pentru benzină şi motorină.

"Nu e o măsură sustenabilă, nu facem decât să alimentăm şi mai mult cererea. Nu facem decât să ţinem artificial cererea sus", spune Corina Murafa, expert energie.

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a avut în această după-amiază, o întâlnire cu operatorii din piața de carburant pentru a discuta situația.