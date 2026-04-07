Medicii de la Spitalul Universitar reevaluează astăzi starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. La cererea familiei, a fost cerută opinia unui cardiolog român din Franța, iar varianta cea mai plauzibilă este, în acest moment, montarea unei inimi artificiale, capabile să preia temporar funcțiile vitale. Intervenţia este însă una complicată, iar doctorii trebuie să ia în calcul riscurile.

În acest moment, medicii iau în calcul o procedură extrem de complexă în cazul lui Mircea Lucescu. Ecmo este un sistem de susţinere artificială a funcţiei vitale atunci când inima şi plămânii nu mai pot funcţiona la parametri normali.

Mai exact, sângele pacientului este extras din corp, trece printr-un aparat unde este oxigenat, apoi este reintrodus în organism. Practic, acest sistem preia temporar rolul inimii şi al plămânilor pentru ca organismul să se stabilizeze şi eventual să se refacă.

Există două feluri de ECMO, unul pentru plămâni şi unul pentru plămâni şi inimă. Vorbim de o procedură extrem de rară făcută în România, a mai fost realizată şi după tragedia de la Colectiv când pacienţii critici au avut nevoie de acest suport vital.

Între timp, în cursul acestei zile, medicii vor reevalua starea lui Mircea Lucescu şi vor stabili dacă vor continua tratamentul actual sau vor recurge la ECMO.

Ministrul Sănătății: Lucescu, îngrijit la ATI, în stare critică

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi, la Timişoara, că Mircea Lucescu este îngrijit la terapie intensivă, în stare critică, evitând să dea alte detalii despre caz.

"Tot ce vă pot comunica este că în momentul de faţă este îngrijit la terapie intensivă. Prognosticul este rezervat şi nu aş vrea să speculăm o evoluţie într-un fel sau altul, din punct de vedere medical. Este într-o stare critică, îngrijit la terapie intensivă", a precizat ministrul Alexandru Rogobete, într-o declaraţie de presă.

Pe 29 martie, Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău în timpul şedinţei tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale.

