A doua zi de grevă generală zguduie sistemul medical, iar furia din spitale creşte. Sindicatele anunţă că deblocarea a peste 6.800 de posturi în spitalele din ţară sunt doar o picătură într-un ocean de probleme. Unităţile mari din Capitală au primit firimituri, în timp ce spitale mici din ţară se aleg cu de două, chiar de trei ori mai multe locuri. Cine plăteşte preţul acestei crize? Pacienţii! Zeci de oameni, blocaţi ore în şir pe holuri, pentru o simplă consultaţie. Bolnavi prinşi în mijlocul unui conflict care pare departe de final.

Secţii ţinute în viaţă de câţiva oameni epuizaţi. Aşa arată sănătatea din România în a doua zi de grevă.

"Pur şi simplu mă sună: unde eşti? Unde eşti, ai plecat la CT, de ce nu vii? Păi sunt unde m-aţi trimis unde să plec? Că trebuie băgată urgentă că s-a agravat. Păi unde, dacă sunt singur, cu ce, să mă tai, să mă-mpart?", spune Daniel Calciu, brancardier ATI la Spitalul Bagdasar Arseni.

"Sunt foarte mulţi colegi epuizaţi, avem colegi care ne-au murit la propriu în spital în timpul orelor de muncă. TAIE avem foarte mulţi colegi bolnavi, nu ne permitem concedii medicale", explică Patricia Tănase, asistent neurochirurgie la Spitalul Bagdasar Arseni.

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"La tura de noapte am şi 40-45 de pacienţi, în îngrijire seara. Una singură", spune Marcela Voicu, infirmieră cardiologie la Spitalul Bagdasar Arseni.

Şi, ca de fiecare dată, pacienţii trag băţul scurt. Zeci de oameni au fost lăsaţi să aştepte pentru investigaţii, în mai multe spitale.

Reporter: Cam cât aţi aşteptat?

Pacient: Cam vreo două ore jumate ca să zic. Păi e normal, sunt în grevă, nu e logic? Îşi cer drepturile, stai şi aştepţi.

Pacient: Îţi spune: ne cerem scuze că aţi aşteptat şi noi trebuie să înţelegem ca oameni.

Pacient: Este horror, adică nu e ok. Sunt foarte solicitaţi, au foarte multe gărzi de foarte multe ore, sunt foarte obosiţi.

"Noi avem nevoie de personal peste 100 de persoane, ce să facem cu 30? Avem 17 secţii, suntem un spital monoprofil", a declarat Radu Robert, lider Sanitas Spitalul Obregia.

Criteriile pentru deblocare, anunţate de premierul interimar Ilie Bolojan, au luat în considerare gradul de ocupare al paturilor din spitale, dar şi procentul din buget alocat pentru salariile personalului. Cei care aveau un procent ridicat, au primit mai puţine posturi.

În secţia ATI 2 a Spitalului Floreasca sunt internaţi în acest moment 16 pacienţi, iar lipsa personalului pune o presiune uriaşă pe cadrele medicale. O singură asistentă e nevoită să aibă grijă de 5 bolnavi, iar normele prevăd ca o asistentă să fie la cel mult doi pacienţi.

"16 posturi de asistenţi medicali au fost deblocate, sunt total insuficiente pentru un spital de urgenţă.24.27 Doar pentru secţia mea avem nevoie de încă 26 de posturi de asistenţi medicali", a declarat prof. dr. Radu Ţincu, şef secţie ATI II Toxicologie, de la Spitalul Floreasca.

Tocmai spitalele mari din Capitală, sufocate de pacienţi, au primit firimituri. La Institutul CC Iliescu doar 24 de posturi.

"Minimul de care am fi avut nevoie este de 130 de posturi, ca să putem funcţiona la parametri normali, dar nu ne vor da niciodată. Funcţionăm pe avarie, foarte simplu. Unele spitale din octombrie până acum n-au avut apă caldă şi căldură. Am cumpărat calorifere din banii noştri, dar apă caldă n-am prea putut să aducem de acasă", a explicat prof. dr. Şerban Bubenek, şeful secţiei ATI, Institutul CC Iliescu Bucureşti.

Am văzut-o şi noi în campania Observator la Spitalul Judeţean Ploieşti, unitate cu cel mai mare deficit de personal din ţară, peste 30%. Conducerea a solicitat peste 1000 de posturi.

"Dacă eu sunt astăzi după amiază, rămân de gardă la noapte şi mâine dimineaţă tot singură pe trei aparate, nu se poate", medic radiolog, Spitalul Judeţean Ploieşti.

A primit 300. O gură de aer, atât. Cât să mai astupe câteva găuri din secţii. Peste 300 au mers şi la Judeţeanul din Botoşani şi la cel din Timişoara, fruntaşe la numărul de posturi deblocate. Iar valul de nemulţumire a ajuns până în plenul Camerei Deputaţilor, unde medici şi asistente au intrat să-şi strige revolta.

"Aţi avut Ministerul Sănătăţii timp de 14 ani, cei de la PSD, n-aţi făcut absolut nimic", a spus Cezar Mihail Drăgoescu, deputat USR.

"Aţi fost şi voi pe la Ministerul Sănătăţii, vreo patru luni. Tot ce aţi făcut a fost să lăsaţi o datorie de 1 miliard de euro către Pfizer", a răspuns Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii, deputat PSD.

"În actuala formă a proiectului legii salarizării se asigură o creştere semnificativă a veniturilor pentru circa 50% din angajaţii din sănătate", a explicat Emanuel Ungureanu, deputat USR.

Deputaţii au votat astăzi legea care protejează personalul medical împotriva agresiunilor şi un amendament la legea sănătăţii care permite angajările în spitale.