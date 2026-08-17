Ploşniţele închid aproape o lună o secţie de la Spitalul Bagdasar-Arseni

Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară de la Spitalul Bagdasar-Arseni se închide temporar, între 17 august și 14 septembrie 2026, după ce au fost găsite ploșnițe în mai multe locuri din secție. Consultațiile vor continua în ambulatoriu, iar cazurile care permit acest lucru vor putea fi tratate prin spitalizare de zi.

Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară din cadrul Spitalului Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" își suspendă activitatea în regim de spitalizare continuă în perioada 17 august- 14 septembrie.

Decizia a fost luată de conducerea unității medicale pentru a permite desfășurarea operațiunilor specifice de dezinfecție, dezinsecție și deratizare (DDD).

Potrivit reprezentanților spitalului, măsura este esențială pentru siguranța pacienților și a personalului medical, dar și pentru a împiedica extinderea insectelor către alte secții din spital.

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Măsurile nu sistează complet activitatea secției. Pacienții vor putea beneficia în continuare de îngrijiri medicale prin intermediul ambulatoriului de specialitate și, în funcție de caz și de disponibilitate, prin spitalizări de zi.