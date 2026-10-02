Mirabela Grădinaru, despre adicțiile adolescenților: "Prevenția începe atunci când un copil se simte ascultat"

Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan, a vorbit vineri, la Palatul Cotroceni, despre temerile pe care le are ca mamă şi despre rolul relaţiei dintre părinţi şi copii în prevenirea adicţiilor. Prezentă la lansarea campaniei "Prevenţia începe în relaţie", aceasta a subliniat că adolescenţii au nevoie să se simtă ascultaţi, acceptaţi şi înţeleşi, iar părinţii, la rândul lor, au nevoie de sprijin, nu de judecată.

Campania "Prevenţia începe în relaţie" a fost lansată vineri, 2 octombrie, la Palatul Cotroceni, de Asociaţia Zi de BINE, cu susţinerea Biroului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în România şi a Ministerului Sănătăţii, la iniţiativa Administraţiei Prezidenţiale, prin proiectul "România în Lumină".

Este prima campanie de prevenire a adicţiilor în rândul adolescenţilor construită în jurul relaţiilor din viaţa acestora. La eveniment au participat adolescenţi, părinţi, profesori, psihologi, specialişti în adicţii, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai societăţii civile.

Potrivit datelor prezentate în cadrul campaniei, 32% dintre adolescenţii de 15-16 ani s-au îmbătat cel puţin o dată, 46% au fumat ţigări clasice, 56% au încercat ţigări electronice, iar unul din 16 a experimentat consumul de droguri ilegale.

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Mirabela Grădinaru: "Mă tem ca ai mei copii să nu se simtă singuri"

În discursul susţinut la Palatul Cotroceni, Mirabela Grădinaru a vorbit şi din perspectiva de mamă a doi copii. Ea a mărturisit că una dintre cele mai mari temeri ale sale este ca, într-un moment dificil, copiii să nu simtă că au pe cineva căruia îi pot spune prin ce trec.

Partenera preşedintelui a susţinut că vulnerabilitatea poate apărea atunci când lipseşte o relaţie în care copilul să se simtă văzut, ascultat şi înţeles.

Totodată, Mirabela Grădinaru a atras atenţia că prevenirea adicţiilor nu trebuie să se adreseze exclusiv copiilor şi adolescenţilor. Părinţii au, la rândul lor, nevoie de sprijin şi de repere din partea specialiştilor.

"Copiii au nevoie de iubire necondiţionată"

Mesajul central transmis de Mirabela Grădinaru a fost că relaţia dintre copil şi adult poate deveni unul dintre cei mai importanţi factori de protecţie în faţa adicţiilor.

Ea a vorbit despre nevoia copiilor de acceptare, siguranţă şi de un adult care să îi asculte fără să îi judece.

În opinia sa, prevenţia nu începe prin interdicţii sau statistici, ci prin relaţiile construite în familie, la şcoală şi în comunitate.

Discursul integral al Mirabelei Grădinaru

"Doamnelor și domnilor,

Bună dimineața!

Înainte de orice, aș dori să adresez câteva mulțumiri sincere.

Mulțumesc doamnei Melania și Asociației Zi de BINE pentru eforturile pe care le fac zi de zi, pentru binele copiilor, adolescenților și adulților aflați în nevoie.

Mulțumesc Organizației Mondiale a Sănătății pentru activitatea desfășurată în România și la nivel mondial în sprijinul sănătății și prevenției.

Mulțumesc Ministerului Sănătății și domnului Alexandru Rogobete, care, în perioada în care conducea acest minister, s-a alăturat încă de la primele discuții privind acest proiect și a înțeles importanța unui demers construit pe termen lung, și îi mulțumesc sincer.

Mulțumesc, de asemenea, echipei Administrației Prezidențiale care, prin platforma „România în Lumină”, facilitează întâlnirea și dialogul dintre instituțiile statului, factorii decidenți, specialiști, societatea civilă, părinți și copii. Cred că marile provocări ale societății nu pot fi rezolvate separat, iar această platformă demonstrează cât de important este să construim împreună.

La începutul acestui an, în cadrul dialogului inițiat de Asociația Zi de BINE, Ministerul Sănătății și Organizația Mondială a Sănătății, împreună cu Administrația Prezidențială, au avut loc și primele discuții privind necesitatea unei abordării coordonate în prevenirea adicţiilor. Astăzi, aceste demersuri capătă o formă concretă, prin lansarea primei campanii de prevenție a adicţiilor, realizate de Asociația Zi de BINE, cu susținerea Organizației Mondiale a Sănătății din România și a Ministerului Sănătății, la inițiativa Administrației Prezidențiale, prin proiectul "România în Lumină".

La baza acestei campanii stă un mesaj simplu, dar foarte puternic: Prevenția începe în relație.

Sunt mamă a doi copii și, ca orice părinte, îmi doresc tot ce este mai bun pentru ei. Îmi doresc să fie sănătoși, să fie în siguranță, să aibă încredere în ei și să își găsească locul în lume.

Dar, la fel ca mulți părinți din această țară, am și foarte multe temeri. Nu mă tem doar de pericolele vizibile. Mă tem ca ai mei copii să nu se simtă singuri. Să nu se simtă neînțeleși. Să nu creadă, într-un moment greu, că nu au pe cineva căruia să îi poată spune ce simt.

Pentru că, de foarte multe ori, vulnerabilitatea începe exact acolo: în lipsa unei relații în care copilul se simte văzut, ascultat și înțeles.

Când am avut primele discuții cu Asociația Zi de BINE și am început să ne gândim la un proiect prin care să fim alături de copii și adolescenți, am înțeles foarte repede că vorbim despre un proces complex. Un proces care necesită timp, expertiză și efort susținut.

Problema este că timpul nu este întotdeauna cel mai bun prieten sau aliat al nostru atunci când vorbim despre copii.

Nu avem timp de pierdut atunci când adolescenții sunt expuși zilnic unor provocări care apar cu o viteză pe care nicio generație nu a experimentat-o până acum.

De aceea, am considerat că trebuie să acționăm. Dar, în același timp, am înțeles foarte repede că nu este suficient să ne adresăm doar copiilor, că trebuia să ne adresăm și părinților.

De ce? Pentru că și părinții au nevoie de sprijin. Pentru că și părinții au nevoie de validare. Pentru că părinții au nevoie să fie ascultați, nu doar judecați.

Oricine este părinte cunoaște întrebările care apar, uneori chiar și în cele mai liniștite zile pe care le avem:

"Oare procedez bine?"

"Oare am greșit?"

"Oare am făcut tot ce puteam face?"

"Sunt un părinte bun?"

Nimeni nu poate răspunde la toate aceste întrebări.

Dar specialiștii ne pot oferi repere. Ne pot ajuta să înțelegem mai bine ce trăiesc copiii noștri și să ne regăsim încrederea atunci când ne simțim pierduți.

Pentru că relația dintre părinte și copil nu vine cu instrucțiuni perfecte sau nu avem o rețetă pe care să o putem da de la unul la celălalt.

Este un proces continuu de învățare și știm un lucru cu certitudine:

Copiii au nevoie de iubire necondiționată. Au nevoie de acceptare. Au nevoie de siguranță.

Au nevoie să știe că există un adult care îi ascultă fără să îi judece. Au nevoie de o relație puternică de atașament, iar această relație poate deveni unul dintre cei mai importanți factori de protecție din viața lor.

Cred că acesta este mesajul cel mai important cu care ar trebui să plecăm de astăzi de aici: Prevenția nu începe cu o statistică. Prevenția nu începe cu o interdicție. Nu începe într-un raport.

Prevenția începe atunci când un copil se simte ascultat. Atunci când un adolescent simte că este înțeles. Atunci când un părinte găsește sprijin în locul judecății.

Prevenția începe în relația dintre copil și părinte, în relația dintre elev și profesori - profesorul care observă, care ascultă și care este prezent atunci când apare o dificultate, și în comunitățile care nu întorc privirea atunci când un copil are nevoie de ajutor, ci aleg să fie parte din soluție.

Pentru că niciun copil nu crește singur. El crește într-o familie, într-o școală și într-o comunitate.

Iar atunci când toate aceste relații sunt construite cu răbdare, încredere, empatie și, cel mai important, prezență, ele devin cel mai puternic factor de protecție pe care îl putem oferi generațiilor viitoare.

Împreună putem construi aceste relații. Pentru copii, pentru adolescenți, pentru familii, pentru școli, pentru comunități și pentru o societate mai sănătoasă, mai solidară și mai atentă la nevoile celor mai tineri dintre noi.

Pentru că, înainte de orice program, strategie sau intervenție, prevenția începe în relație.

Vă mulțumesc!"