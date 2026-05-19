"Fără gluten" şi "fără lactoză" sunt noul "fără zahăr". Rafturile magazinelor sunt pline de astfel de produse, reţelele sociale abundă în sfaturi medicale, iar tentaţia de a ne schimba dieta pentru că am văzut că funcţionează la alţii e mai mare ca niciodată. Capcana este însă şi mai mare, pentru că apare întrebarea: Cât este intoleranţă şi cât e trend? Deşi diagnosticul ţi-l poate pune doar medicul specialist, mulţi elimină de capul lor anumite alimente esenţiale pentru că se simt balonaţi sau pur şi simplu obosiţi. Practic, facem experimente pe propriul corp fără să ne gândim la urmări.

Subiectul a fost dezbătut în ediţia de marţi a Observator 16, alături de Laura Panait, medic de familie.

"Ca la multe alte patologii, există și o componentă de modă. Este trendy să cumpărăm lapte fără lactoză în locul laptelui normal. Trebuie să ne gândim care sunt implicațiile asupra sănătății noastre atunci când nu consumăm un aliment așa cum ar trebui. Dacă vorbim de lapte, de exemplu, unii aleg să îl scoată complet din alimentație și atunci sunt privați de aportul de calciu", explică Laura Panait.

Referitor la riscurile în renunțarea la anumite alimente sau produse, Laura Panait a explicat că recomandarea specialiștilor este crucială înainte de a lua astfel de decizii.

"Mai grav este atunci când impui unui copil dieta pe care tu ți-ai însușit-o la o anumită vârstă, doar pentru că ți s-a părut că ar fi vorba despre o alergie sau o intoleranță. Recomand cu toată tăria ca analizele să fie recomandate de un medic specialist — fie medic de familie, alergolog sau gastroenterolog — pentru că patologiile sunt diferite ca mecanism de apariție. Un medic trebuie să stabilească exact ce investigații sunt necesare", a explicat Laura Panait.

Medicul a explicat și diferența între o alergie alimentară și o intoleranță alimentară.

"Când vorbim despre alergie alimentară, este implicat sistemul imunitar. Organismul detectează alimentul ca pe un inamic și declanșează reacția alergică. În schimb, în cazul intoleranței, în tubul digestiv lipsește o enzimă necesară pentru procesarea alimentului."

Medicul a explicat și care ar putea fi simptomele asociate cu aceste sensibilități.

"În cazul alergiilor, simptomele apar rapid după ce am mâncat. Uneori nici nu contează cantitatea — chiar și de la o bucățică mică, dacă este alergie, poți ajunge la medic. Pot apărea stare generală de rău, afectarea aparatului cardiovascular, dificultăți de respirație. În cazurile severe se poate ajunge la șoc anafilactic și chiar la deces. Există și forme mai puțin severe, care nu pun viața în pericol, dar pot provoca urticarie sau eczeme."

