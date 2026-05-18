Pacientul suspect de hantavirus din Arad fusese externat recent dintr-un spital de psihiatrie

Tânărul de 25 de ani din județul Arad, suspect de infectare cu hantavirus, locuia singur în condiții precare, iar autoritățile iau în calcul posibilitatea ca acesta să fi intrat în contact cu excremente de rozătoare. Pacientul fusese externat recent dintr-un spital de psihiatrie.

Daniel Tomuța, primarul orașului Sântana, a spus că bărbatul are 25 de ani fusese externat de la Spitalul de Psihiatrie Ștei cu două zile înainte să ajungă la SCJU Arad, respectiv în 6 mai, astfel că s-a întors în localitatea de domiciliu, unde a locuit singur într-o casă a familiei. Edilul a subliniat că el a stat în condiții precare, iar familia sa este una care se confruntă cu dificultăți materiale.

Fusese externat de la psihiatrie

"Tânărul este din zona de nord a orașului, provine dintr-o familie mai nevoiașă. El a locuit singur de când a fost externat de la psihiatrie și apoi a ajuns din nou la spital din cauza unor simptome ca de gripă. Din câte cunoaștem, a locuit în condiții precare, astfel că ar fi putut intra în contact cu excremente de rozătoare, de la care să se fi îmbolnăvit. Familia sa nu a avut simptome, din ce știm. Cred că nu este motiv de panică pentru oameni, cel mai probabil este un caz de îmbolnăvire de la șoareci, nu este un virus cu transmitere de la om la om. Nu sunt măsuri speciale luate în orașul nostru", a declarat Daniel Tomuța pentru Agerpres.

El a mai spus că bărbatul are două surori în localitate, în timp ce mama lor este plecată la muncă în Germania.

Reprezentanții SCJU Arad au precizat luni că starea tânărului este în continuare bună și stabilă, fiind sub observație până la stabilirea unui diagnostic definitiv, în urma analizelor suplimentare care se fac la București.

Primul caz de hantavirus

Surse din cadrul spitalului din Arad declaraseră vineri că un pacient internat în data de 8 mai, cu stare febrilă, a ieșit pozitiv la hantavirus în urma testului PCR efectuat și că urmează să se stabilească despre ce tulpină este vorba.

Ulterior, Institutul Național de Sănătate Publică a făcut precizări despre acest caz, arătând că are loc o investigație epidemiologică și că bolnavul a fost internat în ultimii trei ani într-un spital de psihiatrie.

"A fost raportat un caz suspect de hantaviroză, aflat în prezent în curs de investigație epidemiologică și clinică. Este vorba despre o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte. Probele biologice au fost recoltate și transmise către Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului. Până la primirea rezultatelor de laborator, cazul rămâne încadrat drept suspiciune", a transmis INSP.

