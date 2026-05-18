Opt contacți ai pacientului cu hantavirus din Arad, în izolare pentru 21 de zile

În urma controlului efectuat la Spitalul de Psihiatrie Ștei, după confirmarea unui caz de hantavirus la un bărbat din Arad, inspectorii sanitari au dispus izolarea a opt pacienți contacți și carantină pentru 21 de zile. Verificările au scos la iveală deficiențe de igienă, nereguli în deratizare și condiții necorespunzătoare în blocul alimentar.

"Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei" a fost amendat cu 5.000 de lei, iar inspectorii verifică și firma de deratizare.

De asemenea, unitatea funcționa peste capacitatea aprobată, cu 319 pacienți la 314 paturi. Conducerea spitalului trebuie acum să remedieze urgent deficiențele constatate.

"În urma controlului desfășurat de Inspecția Sanitară de Stat la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei, ca urmare a confirmării unui caz de infecție cu hantavirus, au fost dispuse măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției și pentru remedierea neconformităților identificate în cadrul unității sanitare.", se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii.

"Inspectorii sanitari au dispus relocarea celor 8 pacienți contacți ai cazului într-o zonă izolată, organizată în saloane tip nucleu, cu circuite separate, pentru protejarea celorlalți pacienți și a personalului medical. Persoanele contact vor rămâne sub supraveghere și carantină pentru o perioadă de 21 de zile.", mai precizează sursa citată.

Tânărul de 25 de ani din județul Arad, infectat cu hantavirus, locuia singur în condiții precare, iar autoritățile iau în calcul posibilitatea ca acesta să fi intrat în contact cu excremente de rozătoare. Pacientul fusese externat recent dintr-un spital de psihiatrie.

Bărbatul a fost testat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad a fost infectat cu tulpina asociată șoarecilor, care nu se transmite de la om la om, a transmis Institutul Cantacuzino.

