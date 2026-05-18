Caz revoltător la un spital din Bihor. Un tânăr de 24 de ani s-a contaminat cu hantavirus, virusul şobolanilor, chiar în clădirea unde fusese internat ca să se facă bine. Opt colegi de salon sunt acum în carantină. Inspectorii de sănătate publică pun sub semnul întrebării deratizările făcute în spitalul suprapopulat.

Tânărul de 24 de ani a început să aibă simptompe de hantavirus la câteva zile după ce a fost externat de la spitalul de psihiatrie din Ştei, unde fusese internat în ultimii trei ani. Medicii de la boli infecţioase, unde este acum sub tratament, au confirmat imediat că avea virusul în sânge.

"Infecţia nu a putut să se producă la domiciliu. Infecţia a fost mult mai veche, a fost o infecţie cronică", a declarat Ramona Ghişe, medic primar infecţionist DSP Arad.

Specialiştii de la Institutul Cantacuzino spun că pacientul contaminat la spital cu virusul şobolanilor a fost infectat cu o tulpină care se transmite doar de la rotăzoare la om, nu şi de la om la om.

"Starea lui clinică în acest moment este stabilă. Pacientul care a fost internat în acelaşi salon cu pacientul cu hantavirus nu prezintă manifestări specifice", a precizat Cătălin Hreniuc, director medical Spitalul Judeţean Arad.

Inspectorii de sănătate publică au descoperit nereguli la spitalul din Ştei. Mizerie în bucătărie şi deratizări făcute cu substanţe care nu aveau aviz de folosire. În lipsa documentului este imposibil de spus dacă substanțele chiar au omorât șobolanii. Sancţiunea: 5.000 de lei amendă.

"S-a făcut o anchetă epidemiologică. Izolare a contacţilor direcţi, adică colegilor de salon, şi de monitorizare a stărilor de sănătate", a declarat Traian Horga, director medical Spitalul de Psihiatrie Ștei.

15 cazuri de hantavirus au fost înregistrate în ultimii trei ani la noi în ţară.

Spitalul din Ştei a fost în centrul unui scandal şi acum doi ani. Personalul medical a fost acuzat că liniştea pacienţii agresivi cu electroşocuri şi hrănea bolnavii cu mâncare stricată. Patru îngrijitori au fost trimişi în judecată pentru rele tratamente aplicate pacienţilor.

