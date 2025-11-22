Premieră în lumea medicală. O femeie şi-a recăpătat parţial vederea după ce a primit o cornee imprimată 3D. Aceasta a fost realizată din celule ale ochiului uman. Procesul de imprimare permite ca sute de implanturi cultivate în laborator să provină din celule prelevate de la un singur donator. Studiul clinic, care se află la început, va testa implantul la un grup de aproximativ 15 pacienţi.

O femeie de peste 70 de ani și-a recăpătat parțial vederea după ce a primit ceea ce ar putea fi primul implant din lume de cornee biologică imprimată 3D, într-o intervenție chirurgicală inovatoare efectuată la Rambam Health Care Campus din Haifa, scrie Jerusalem Post.

Corneea a fost bio-imprimată folosind celule umane și implantată la un pacient care suferea de orbire corneană la un ochi. Dezvoltat de compania israeliană de biotehnologie Precise Bio, implantul reprezintă o descoperire majoră în medicina regenerativă și ar putea ajuta la rezolvarea deficitului global de cornee donatoare.

Peste 13 milioane de oameni din întreaga lume așteaptă în prezent un transplant de cornee din cauza unei lipse critice de țesut donator. Noua tehnologie permite crearea a sute de implanturi dintr-o singură mostră donatoare, oferind o soluție scalabilă.

Articolul continuă după reclamă

"Acest transplant este un moment de adevărată speranță pentru milioane de oameni care așteaptă donații de cornee", a declarat Arie Batt, co-fondator și CEO al Precise Bio.

"Este prima dată când un implant realizat în întregime într-un laborator din celule de sursă umană a fost utilizat cu succes la o ființă umană. Aceasta nu este doar o descoperire științifică - este un moment istoric", a epxlicat Arie Batt.

Corneea imprimată a fost produsă printr-un proces care combină materiale biologice și celule umane pentru a reproduce structura și funcția unei cornee naturale. Tehnologia include măsuri avansate de control al calității și oferă o predictibilitate îmbunătățită în timpul intervenției chirurgicale, potrivit companiei.

