Premieră pentru vaccinul antimelanom pe bază de ARNm: Ce arată studiul clinic. Acțiunile Moderna au explodat

Moderna și Merck au anunțat miercuri primul rezultat pozitiv la un studiu clinic de fază avansată pentru un vaccin personalizat, pe bază de ARNm, împotriva melanomului, cancer de piele. Deși rata de succes nu a fost făcută publică, vestea a făcut ca acțiunile celor două companii să explodeze pe bursă.

Studiul internațional de fază 3, adică avansată, a început în 2023 și s-a derulat în zeci de centre din 14 țări, iar rezultatele prezentate acum sunt interimare. Pacienții au fost tratați aproape un an și vor continua să fie monitorizați, relatează Reuters.

Rezultat major pentru vaccinul Moderna împotriva melanomului

Intismeran nu este un vaccin preventiv, ca cele clasice, ci este o terapie personalizată pe bază de ARNm, dezvoltată de Moderna împreună cu Merck, ambele companii americane.

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Vaccinul nu este identic pentru toți pacienții. Este realizat pe baza mutațiilor găsite în propria tumoră, astfel încât sistemul imunitar să fie antrenat să recunoască mai bine celulele canceroase ale bolnavului. Keytruda este medicamentul anticancer produs de Merck şi folosit deja în tratamentul melanomului.

Studiul a inclus 1137 de pacienți cu melanom cu risc ridicat, în stadiile IIB-IV, cărora tumora le fusese îndepărtată chirurgical. O parte dintre pacienți au primit Keytruda plus vaccinul personalizat, iar ceilalți doar Keytruda.

Acțiunile companiei au urcat cu 90%

Rezultatele de până acum au aratat că noul tratament, Intismeran, administrat împreună cu Keytruda, reduce atât riscul ca melanomul să reapară, cât și riscul ca boala să se răspândească în organism, comparativ cu Keytruda administrat singur.

Acesta este primul rezultat pozitiv într-un studiu clinic de fază avansată pentru un vaccin anticancer pe bază de ARNm. Este și primul studiu de acest tip care arată că administrarea unei terapii în combinaţie cu Keytruda funcționează mai bine decât Keytruda administrat singur la pacienți cărora melanomul le-a fost îndepărtat chirurgical.

"Rezultatele de astăzi reprezintă un moment de referință pentru tratamentul adjuvant al melanomului", a declarat profesorul Georgina Long, unul dintre cei mai importanți specialiști australieni în melanom.

Cele două companii nu au anunțat și cu cât exact a scăzut riscul în acest studiu de fază avansată. Rezultatul este foarte promițător, dar nu înseamnă deocamdată că vaccinul vindecă melanomul.

Analiștii Barclays estimează că vânzările de Intismeran pentru tratarea melanomului ar putea ajunge la 3 miliarde de dolari până în 2035.

Acțiunile Moderna au explodat în urma veștii. În tranzacțiile pre-market, acțiunile Moderna au crescut cu aproximativ 90%, la circa 118,61 dolari/acțiune, iar acțiunile Merck au urcat cu aproximativ 7,5%.

Moderna caută de mai mult timp o sursă importantă de venit după scăderea cererii pentru vaccinul anti-Covid.