Ce poate fi mai şocant decât un diagnostic de tumoră pe creier. Şi pe cât de dureroasă poate fi o astfel de veste, pe atât de multe speranţe le dau medicii pacienţilor. În ultimii ani, tratamentul cancerului a evoluat spectaculos, iar medicina modernă combină astăzi chirurgia de precizie, tehnologia robotică şi analiza genetică pentru a oferi soluții personalizate fiecărui pacient. Interventţile sunt tot mai precise şi recuperarea mai rapidă.

În România, în medie, 265 de pacienți sunt diagnosticați zilnic cu o formă de cancer, iar printre cel mai de temut e cel neurologic, pentru că intervenția nu implică doar înlăturarea unei tumori, ci și reluarea completă a fucntiilor unui pacient. Din fericire, neurochirurgia oncologica a evoluat spectaculos în ultimii ani și cu ajutorul tehnologiei de ultima generație, operațiile sunt din ce în ce mai fine, iar riscurile pentru pacient din ce în ce mai mici.

"Neurochirugia este o chirurgie de precezie, iar intervențiile pe care le practicăm beneficiază din plin de tehnologie, astăzi putem spune că neurnavigaţia sau ecografia intraoperatorie ne ajută să localizăm procesul tumoral și să facem aborduri și incizii cât mai mici și centrate pe procesul tumoral astfel încât să asigurăm pacienților o recuparare rapidă. În cadrul operațiilor, monitorizarea continuă, crește siguranța actului medical și scade riscul unor deficite neurologice post operatorii", spune Dr Claudiu Matei, medic neurochirurg.

Medicină se practică în echipa, astfel că strânsă colaborare dintre neurochirurg, oncolog, radioterapeut și genetician e esențială pentru succesul unui tratament. Tocmai de aceea, zilele trecute a avut loc la Sibiu conferința CARE4CANCER, care a reunit 60 de specialiști din întreaga lume, din domeniile medicale implicate în tratamentul tumorilor cerebrale.

"Discutăm teme de diagnostic, de imaginistică, progresele imaginisticii în diagnosticul tumorilor cerebrale, am văzut una dintre prezentări cu introducerea RMN-ului de 7 Tesla, sunt teme legate de abordările chirugicale în care neurochirugii prezintă ultimele detalii tehnice în operaţiile tumorilor, dar și teme de anatomie și marcheri moleculari…și nu în ultimul rând, aspecte legate de calitatea vieții unde sunt prezentate teme de medici nutriționiști pentru că nutriția e importantă în cancer dar și de aspectele cognitive în tumorile cerebrale, pentru că e importantă prezervarea funcțiilor pacientului", spune Dr Claudiu Matei, medic neurochirurg.

Un alt pas în față în tratarea cancerului este medicină personalizată, care utilizează informațiile genetice și moleculare ale tumorii pentru a crea un plan de tratament individualizat, mai eficient și mai puțîn agresiv.

