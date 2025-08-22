Lucrările la Centrul de Mari Arși din Timișoara, unul dintre cele trei aflate în construcție în România, au ajuns la un stadiu de aproximativ 75–80%, potrivit unei postări pe Facebook a Ministerului Sănătății. În aceeași sursă se precizează că structura clădirii este finalizată integral, iar lucrările la partea de arhitectură și instalații au ajuns la 70%, respectiv 75%.

Rogobete: Centrul de Mari Arși de la Timișoara ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului - Facebook/ Ministerul Sănătăţii

Noul centru va include, conform ministrului, "58 de paturi pentru UPU-SMURD, 12 paturi pentru pacienții cu arsuri grave, 6 rezerve pentru pacienți cu arsuri intermediare și post-critici, 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă, o secție ATI cu 27 de paturi și un bloc operator modern cu 25 de săli". Clădirea va fi prevăzută și cu heliport.

