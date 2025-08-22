Rogobete: Centrul de Mari Arși de la Timișoara ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului
Lucrările la Centrul de Mari Arși din Timișoara, unul dintre cele trei aflate în construcție în România, au ajuns la un stadiu de aproximativ 75–80%, potrivit unei postări pe Facebook a Ministerului Sănătății. În aceeași sursă se precizează că structura clădirii este finalizată integral, iar lucrările la partea de arhitectură și instalații au ajuns la 70%, respectiv 75%.
Noul centru va include, conform ministrului, "58 de paturi pentru UPU-SMURD, 12 paturi pentru pacienții cu arsuri grave, 6 rezerve pentru pacienți cu arsuri intermediare și post-critici, 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă, o secție ATI cu 27 de paturi și un bloc operator modern cu 25 de săli". Clădirea va fi prevăzută și cu heliport.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰